الجبهة الديمقراطية تستنكر جريمة استهداف العرض العسكري الإيراني في اهواز

واعتبرت الجبهة في بيان وصل مراسل ارنا بغزة أن هذه الجريمة الإرهابية لن يستفيد منها سوي أعداء إيران، مؤكدةً أنها لن تنال من تماسك الشعب الإيراني وقيادته، ومواقف إيران في دعم نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة المشاريع الأميركية - الصهيونية.

وتقدمت الجبهة بأحر التعازي والمواساة للشعب والقيادة الإيرانية وأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحي.

وأعربت الجبهة عن تضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وثقتها العالية بأن الشعب الإيراني وقيادته سيتجاوزون هذه المحن والتحديات التي تسعي للعبث في استقرار وأمن إيران.

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