الرئيس الكوبي يعزي روحاني بضحايا حادث اهواز الارهابي

مدريد/ 24 ايلول / سبتمبر-بعث الرئيس الكوبي 'ميغل دياز كانل برمودز' ببرقية الي الرئيس حسن روحاني قدم فيها التعازي بضحايا حادث اهواز الارهابي.
وعبر الرئيس الكوبي في البرقية عن مواساته لذوي ضحايا هذا العمل الاجرامي الغادر. وادي هجوم اربعة ارهابيين يوم السبت علي استعراض عسكري في مدينة اهواز جنوب غربي البلاد الي استشهاد 29 شخصا واصابة العشرات بجروح. انتهي**س.ر
سياسي
كوبا
اهواز
الارهاب
التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir
تماس بی واسطه با مسئولین
بالای صفحه
وکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا) البرید الالکترونی : irna@irna.ir
© جمیع حقوق هذا الموقع محفوظة لوکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء.