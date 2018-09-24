الرئيس الكوبي يعزي روحاني بضحايا حادث اهواز الارهابي

وعبر الرئيس الكوبي في البرقية عن مواساته لذوي ضحايا هذا العمل الاجرامي الغادر.

وادي هجوم اربعة ارهابيين يوم السبت علي استعراض عسكري في مدينة اهواز جنوب غربي البلاد الي استشهاد 29 شخصا واصابة العشرات بجروح.

انتهي**س.ر

