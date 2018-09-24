المقاومون اسقطوا طائرة

خمسون مصابا في اطلاق نار صهيوني علي مسير بحري وبري علي حدود غزة

غزة/ 24 أيلول / سبتمبر/ ارنا- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن خمسين فلسطينيا اصيبوا بجراح اثر قمع قوات الاحتلال لمسير بري وبحري علي الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة.

وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة ان احد المصابين مصاب بجراح بالغة الخطورة في رأسه.
ووصل الاف الفلسطينيين الي شمال غرب غزة بالتزامن مع مسير بحري شارك فيه عشرات القوارب التي تحمل طلاب ومرضي من غزة باتجاه الحدود البحرية لغزة
و تمكن عدد من الشبان من رفع العلم الفلسطيني علي السياج الحدودي البحري عند 'زكيم' فيما تمكن اخرون من اسقاط طائرة صغيرة كانت تلقي الغاز صوبهم.
وأطلقت بحرية الاحتلال النار نحو المسير البحري الذي انطلق من ميناء غزة باتجاه شاطئ شمال القطاع.
من جانبه اعتبر المتحدث باسم حركة المقاومة الاسلامية 'حماس' عبد اللطيف القانوع أن الجماهير الفلسطينية التي تزحف نحو الحدود البرية والبحرية تتعاظم وتتمدد وليست مرتبطة بوقت أو موسم وكل من يراهن علي تراجعها واهم.
واكد القانوع ان الشعب الفلسطيني مستعد لمواجهة الإحتلال الصهيوني بكل الأدوات والوسائل وفي مختلف الأوقات والمواسم حتي تحقيق أهدافه.
ورأي القانوع أن مسيرات العودة وكسر الحصار ماضية وتنتقل في أكثر من مكان وأدواتها ووسائلها تتطور وتتصاعد في وجه الاحتلال حتي رفع الحصار عن قطاع غزة.
**387**س.ر



برچسب ها

سياسي

مسيرات

العودة

غزة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

خمسون مصابا في اطلاق نار صهيوني علي مسير بحري وبري علي حدود غزة

معظم المشاهدات

الخارجیة الایرانیة تستدعی سفیری هولندا والدنمارك والقائم بالاعمال البریطانی

الخارجیة الایرانیة تستدعی سفیری هولندا والدنمارك والقائم بالاعمال البریطانی

ایران لن تمر مرور الكرام إزاء جریمة مدینة أهواز

رئیس الجمهوریة الایرانی:

ایران لن تمر مرور الكرام إزاء جریمة مدینة أهواز

سنردّ علي الإرهابيين بطريقة مباغتة وقاسية

وزير الدفاع الايراني رداً علي حادث مدينة أهواز:

سنردّ علي الإرهابيين بطريقة مباغتة وقاسية

حماة الارهاب لا یمكنهم اخفاء دورهم فی حادثة اهواز

حماة الارهاب لا یمكنهم اخفاء دورهم فی حادثة اهواز

ایران بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتی فی انتاج اجهزة الطرد المركزی

مساعد رئیس منظمة الطاقة الذریة الایرانیة:

ایران بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتی فی انتاج اجهزة الطرد المركزی

أحدث الأخبار

عون للفيغارو: حزب الله يدافع عن لبنان امام الارهابيين

عون للفيغارو: حزب الله يدافع عن لبنان امام الارهابيين

مسؤول مطلع: منفذو الحادث الارهابي كانوا خمسة وليس اربعة

مسؤول مطلع: منفذو الحادث الارهابي كانوا خمسة وليس اربعة

الجبهة الديمقراطية تستنكر جريمة استهداف العرض العسكري الإيراني في اهواز

قدمت تعازيها للشعب والقيادة الإيرانية وأهالي الضحايا

الجبهة الديمقراطية تستنكر جريمة استهداف العرض العسكري الإيراني في اهواز

الرئيس روحاني يلتقي نظيره الكوبي في نيويورك

الرئيس روحاني يلتقي نظيره الكوبي في نيويورك

حركة الشعب في لبنان تستنكر الاعتداء الارهابي علي اهواز

حركة الشعب في لبنان تستنكر الاعتداء الارهابي علي اهواز

موضوعات مرتبط