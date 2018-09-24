خمسون مصابا في اطلاق نار صهيوني علي مسير بحري وبري علي حدود غزة

وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة ان احد المصابين مصاب بجراح بالغة الخطورة في رأسه.

ووصل الاف الفلسطينيين الي شمال غرب غزة بالتزامن مع مسير بحري شارك فيه عشرات القوارب التي تحمل طلاب ومرضي من غزة باتجاه الحدود البحرية لغزة

و تمكن عدد من الشبان من رفع العلم الفلسطيني علي السياج الحدودي البحري عند 'زكيم' فيما تمكن اخرون من اسقاط طائرة صغيرة كانت تلقي الغاز صوبهم.

وأطلقت بحرية الاحتلال النار نحو المسير البحري الذي انطلق من ميناء غزة باتجاه شاطئ شمال القطاع.

من جانبه اعتبر المتحدث باسم حركة المقاومة الاسلامية 'حماس' عبد اللطيف القانوع أن الجماهير الفلسطينية التي تزحف نحو الحدود البرية والبحرية تتعاظم وتتمدد وليست مرتبطة بوقت أو موسم وكل من يراهن علي تراجعها واهم.

واكد القانوع ان الشعب الفلسطيني مستعد لمواجهة الإحتلال الصهيوني بكل الأدوات والوسائل وفي مختلف الأوقات والمواسم حتي تحقيق أهدافه.

ورأي القانوع أن مسيرات العودة وكسر الحصار ماضية وتنتقل في أكثر من مكان وأدواتها ووسائلها تتطور وتتصاعد في وجه الاحتلال حتي رفع الحصار عن قطاع غزة.

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