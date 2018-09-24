مسؤول باكستاني يدعو ايران للاستثمار في ولاية خيبر بختونخوا الباكستانية في مجال الطاقة

بيشاور/24ايلول/سبتمبر- قال رئيس المجلس المحلي في ولاية خيبربختونخوا في شمال غرب باكستان مشتاق غني 'اننا نرحب باستثمار الشركات الايرانية في قطاع الطاقة والكهرباء في هذه الولاية'.

واشار مشتاق غني اليوم الاثنين في حديث مع مراسل ارنا في بيشاور الي مشكلة نقص الطاقة الكهربائية في ولايه خيبربختخواه وقال انه نظرا الي التقدم الذي حققته ايران في مجال الطاقة والمنشات الكهربائية فان الشركات الايرانية يمكن ان تستفيد من هذه الفرصة.
ودعا الي التطوير الشامل للعلاقات مع ايران خاصة تبادل الوفود البرلمانية بين البلدين وقال ان الزيارات المتبادلة بين نواب البلدين تلعب دورا هاما في تطوير العلاقات الشاملة.
واشار الي رغبة التجار الباكستانيين للاستثمار في ايران وقال ان توسيع التعاون بين ايران وباكستان يمكن ان يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين اكثر من ذي قبل.
انتهي**2018**س.ر



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التعاون في مجال الطاقة

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مسؤول باكستاني يدعو ايران للاستثمار في ولاية خيبر بختونخوا الباكستانية في مجال الطاقة

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