مجلس القساوسة الارمن: التلاحم التاريخي للشعب الايراني يتجذر في عمق حضارته

وجاء في هذا البيان ان التلاحم التاريخي للشعب الايراني الشريف من جميع الاديان والطوائف ليس تابعا للتذبذبات الفكرية والسياسية العابرة بل يتجذر في عمق الحضارة والثقافة لهذا الشعب العريق.

واضاف البيان ان يد الاستكبار والارهاب خرجت مرة اخري لتستهدف الوحدة والتلاحم بين ابناء الشعب الايراني.

واكد ان الطائفة الارمنية في طهران وشمال البلاد ومجلس القساوسة وكافة الموسسات التابعة لهذه الاقلية تدين هذا الاجراء الوحشي ضد عدد من الجنود وقوات حرس الثورة الاسلامية والمواطنين الاعزاء وتؤكد انه لم يلحق مساسا بصمود ايران وشعبها لان ارادة هذا الشعب وايمانه تنبثق عن التضحية والوفاء.

وقدم مجلس القساوسة في طهران وشمال البلاد في هذا البيان تعازيه ومواساته الي جميع عائلات هولاء الشهداء سائلا الباري تعالي الشفاء العاجل للجرحي والصبر والسلوان.

انتهي**2018**س.ر

