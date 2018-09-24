مجلس القساوسة الارمن: التلاحم التاريخي للشعب الايراني يتجذر في عمق حضارته

طهران/24ايلول/سبتمبر- ادان مجلس القساوسة للارمن الايرانيين في العاصمة طهران وشمال البلاد في بيان اصدره اليوم الاثنين الاعتداء الارهابي الذي وقع يوم السبت في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد وقال ان التلاحم التاريخي للشعب الايراني الشريف يتجذر في عمق حضارته وثقافته.

وجاء في هذا البيان ان التلاحم التاريخي للشعب الايراني الشريف من جميع الاديان والطوائف ليس تابعا للتذبذبات الفكرية والسياسية العابرة بل يتجذر في عمق الحضارة والثقافة لهذا الشعب العريق.
واضاف البيان ان يد الاستكبار والارهاب خرجت مرة اخري لتستهدف الوحدة والتلاحم بين ابناء الشعب الايراني.
واكد ان الطائفة الارمنية في طهران وشمال البلاد ومجلس القساوسة وكافة الموسسات التابعة لهذه الاقلية تدين هذا الاجراء الوحشي ضد عدد من الجنود وقوات حرس الثورة الاسلامية والمواطنين الاعزاء وتؤكد انه لم يلحق مساسا بصمود ايران وشعبها لان ارادة هذا الشعب وايمانه تنبثق عن التضحية والوفاء.
وقدم مجلس القساوسة في طهران وشمال البلاد في هذا البيان تعازيه ومواساته الي جميع عائلات هولاء الشهداء سائلا الباري تعالي الشفاء العاجل للجرحي والصبر والسلوان.
انتهي**2018**س.ر



برچسب ها

سياسي

التلاحم التاريخي

مجلس القساوسه الارمن:

الشعب الايراني

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مجلس القساوسة الارمن: التلاحم التاريخي للشعب الايراني يتجذر في عمق حضارته

معظم المشاهدات

الخارجیة الایرانیة تستدعی سفیری هولندا والدنمارك والقائم بالاعمال البریطانی

الخارجیة الایرانیة تستدعی سفیری هولندا والدنمارك والقائم بالاعمال البریطانی

ایران لن تمر مرور الكرام إزاء جریمة مدینة أهواز

رئیس الجمهوریة الایرانی:

ایران لن تمر مرور الكرام إزاء جریمة مدینة أهواز

سنردّ علي الإرهابيين بطريقة مباغتة وقاسية

وزير الدفاع الايراني رداً علي حادث مدينة أهواز:

سنردّ علي الإرهابيين بطريقة مباغتة وقاسية

حماة الارهاب لا یمكنهم اخفاء دورهم فی حادثة اهواز

حماة الارهاب لا یمكنهم اخفاء دورهم فی حادثة اهواز

ایران بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتی فی انتاج اجهزة الطرد المركزی

مساعد رئیس منظمة الطاقة الذریة الایرانیة:

ایران بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتی فی انتاج اجهزة الطرد المركزی

أحدث الأخبار

مسؤول باكستاني يدعو ايران للاستثمار في ولاية خيبر بختونخوا الباكستانية في مجال الطاقة

مسؤول باكستاني يدعو ايران للاستثمار في ولاية خيبر بختونخوا الباكستانية في مجال الطاقة

مجلس القساوسة الارمن: التلاحم التاريخي للشعب الايراني يتجذر في عمق حضارته

مجلس القساوسة الارمن: التلاحم التاريخي للشعب الايراني يتجذر في عمق حضارته

رئيس مجلس المفتين في روسيا يدين حادث اهواز الارهابي

رئيس مجلس المفتين في روسيا يدين حادث اهواز الارهابي

ظريف يلتقي نظيره الفرنسي في نيويورك

ظريف يلتقي نظيره الفرنسي في نيويورك

الشعب الايراني يدافع عن البلاد بعزيمة راسخة

الشعب الايراني يدافع عن البلاد بعزيمة راسخة

موضوعات مرتبط