الشعب الايراني يدافع عن البلاد بعزيمة راسخة

موسكو/24ايلول/سبتمبر-في معرض تعليقه علي الاعتداء الارهابي الذي وقع يوم اول من امس في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد قال السفير الايراني في روسيا مهدي سنائي ان الشعب الايراني يدافع بعزيمة راسخة عن حدود وامن بلاده.

وقال مهدي سنائي اليوم الاثنين في تغريدة ان مخططي هذا العمل الارهابي يجب ان يعلموا بان شعبنا يمتلك عزيمة راسخة للدفاع عن حدود وامن البلاد.
انتهي**2018**س.ر



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سياسي

الشعب الايراني

عزيمة راسخة

محافظة خوزستان

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الشعب الايراني يدافع عن البلاد بعزيمة راسخة

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