الشعب الايراني يدافع عن البلاد بعزيمة راسخة

وقال مهدي سنائي اليوم الاثنين في تغريدة ان مخططي هذا العمل الارهابي يجب ان يعلموا بان شعبنا يمتلك عزيمة راسخة للدفاع عن حدود وامن البلاد.

انتهي**2018**س.ر

