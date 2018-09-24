رحماني فضلي: سياسة ايران في المنطقة مبنية علي التعاون والسلام

وصرح رحماني فضلي اليوم الاثنين خلال استقباله نظيره آلاذربيجاني راميل اسوب اف في مقر وزارة الداخلية بطهران ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية والحكومة وقائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية هي تعزيز وتوسيع التعاون المتبادل مع الدول الجارة مضيفا ' نظرا الي الطاقات والامكانيات والموارد الموجودة في المنطقة فاننا نستطيع تقديم المساعدة لارساء السلام والتطور وتحسين ظروف الشعوب.'

واعرب عن اعتقاده بان قضايا المنطقة يجب ان تتم معالجتها من قبل دول المنطقة نفسها واننا لانري تدخل الدول الاخري في المنطقة امرا صائبا لانهم لم ياتوا الي المنطقة لخدمة مصالحنا بل جائوا بالحرب والفقر والويلات الي اي مكان تدخلوا فيه كما ترون هذا الوضع في افغانستان والعراق وسوريا واليمن.

من جانبه اشار الوزير الاذربيجاني خلال هذا اللقاء الي تنامي العلاقات بين البلدين وقال ان الارهاب المنظم وتهريب المخدرات والبشر يعتبر من الجرائم الكبري التي انتشرت في العالم وان ايران اتخذت خطوات هامة لمكافحة هذه الجرائم.

وبشان الحظر الظالم المفروض علي ايران قال وزير داخلية جمهورية آذربيجان ان بلاده لن تنضم الي العقوبات الظالمة ضد ايران.

انتهي**2018**س.ر

