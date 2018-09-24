زيادة واردات الهند من النفط الايراني

طهران/ 24 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - أعلنت وكالة الطاقة العالمية في تقرير، أن واردات الهند من النفط الإيراني ارتفعت بنسبة 43٪ خلال الأشهر الخمسة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت واردات الهند من النفط الإيراني بنسبة 43٪ في الشهر الماضي، وضاعفت وارداتها النفطية إلي مليوني برميل، وفقاً لتقرير أصدرته الوكالة الاثنين، رغم العقوبات الأمريكية القوية ضد إيران.
ووفقا للتقرير، بلغت واردات الهند من النفط الخام من إيران 9 ملايين طن في الأشهر الخمسة الأولي من هذا العام، حيث بلغت 13 مليون طن هذا العام. وارتفعت عائدات إيران من مبيعات النفط إلي الهند من 3 مليارات دولار في العام الماضي إلي 6 مليارات دولار.
وقالت صحيفة ايكونوميك تايمز الهندية في بيان الاسبوع الماضي ان مصافي النفط في الهند سيتدفع قيمة شراء النفط من ايران بالروبية بعد بدء العقوبات الامريكية علي ايران في نوفمبر تشرين الثاني. كما اقترحت الحكومة الهندية وقف مشتريات النفط من إيران من أجل البقاء في مأمن من التهديدات الأمريكية لشراء النفط من إيران.
في الوقت الحالي، تدفع مصافي النفط الهندية مشترياتها من النفط باليورو من خلال بنك الدولة الهندي (SBI) والبنك الإيراني الأوروبي ومقره في ألمانيا.
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زيادة واردات الهند من النفط الايراني

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