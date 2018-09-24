موغريني تلتقي ظريف في نيويورك

نيويورك / 24 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - التقت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني اليوم الاثنين وزير الخارجية محمد جواد ظريف .

واجتمعت موغريني مع ظريف في مقر اقامته بنيويورك وتبادلت معه وجهات النظر حول خطة العمل المشترك الشاملة واجتماع وزراء خارجية ايران ومجموعة 4+1.
وفي مستهل اللقاء قدمت موغريني مواساتها بمناسبة الحادث الارهابي في اهواز.
بدوره وصف ظريف هذا الحادث بأنه عملية إرهابية فظيعة يتم تمويل عناصرها ماليا من قبل آخرين.
وربط الوفد الإيراني شريط اسود حدادا علي ضحايا هذا الحادث المأساوي.
وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، ومساعدة موغريني هيلغا اشميد.
ويرافق وزير الخارجية، رئيس الجمهورية حسن روحاني في زيارته الي نيويورك لحضور اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ومن المقرر ان يعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي علي مستوي الوزراء مساء اليوم بالتوقيت المحلي.
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موغريني تلتقي ظريف في نيويورك

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