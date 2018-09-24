قائد الثورة: سنلقن الضالعین فی حادث اهواز الارهابی درسا مریرا

واكد سماحة القائد لدي استقباله الیوم الریاضیین الایرانیین الحائزین علي میدالیات فی دورة الالعاب الاسیویة فی اندونیسیا، ان هذا الحادث اثبت مرة اخري ان الشعب الایرانی الذی یسلك درب الفخر والعزة له الكثیر من الاعداء.

ووصف الهجوم علي اناس عزل بالعمل الغادر الجبان وقال ان الشجاعة تتجسد فی هؤلاء الذین یحققون الفخر والاعتزاز للبلاد فی مختلف المیادین العلمیة والدفاعیة والریاضیة.

وقال سماحته ان التقاریر تشیر الي ان هذا العمل الاجرامی تم علي ید هؤلاء الذین تسرع امیركا لانقاذهم حینما یضیق علیهم الخناق فی سوریا او العراق ممن یتلقون الدعم المالی من السعودیة والامارات.

وفی جانب اخر من توجیهاته اشار سماحة القائد الي دور الریاضیین فی رفع رایة ایران والاسلام عالیا فی مختلف انحاء العالم وقال ان ای انتصار لایران فی المیادین الریاضیة یثیر حالة من الغضب والاستیاء لدي الاستكبار والاعداء اذا 'فان انتصاركم هو انتصار الشعب وضربة لجبهة اعداء ایران'.

واشار سماحته الي المحاولات المستمرة للاعداء للتغطیة علي النجاحات الكبري للشعب الایرانی فی مختلف المجالات وقال ' ان ما تصنعوه من مفاخر امام مرأي ومسمع الملایین امر لاینكر وهذه میزة تضاعف قیمة انجازكم'.

واشار سماحته الي امتناع الریاضیین من خوض ای مباریات مع ممثلی الكیان الصهیونی فی المباریات الدولیة وقال ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ومنذ انتصار الثورة لم تعترف بالكیان الصهیونی و النظام العنصری فی جنوب افریقیا فالاخیر انهار كلیا ولاشك ان الكیان الصهیونی القائم علي العنصریة والكذب سینهار قریبا.

وشدد سماحته ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لایمكن ان تقف امام الكیان الصهیونی فی مباریات ریاضیة وقال 'اعتقد ان ماقام به علی رضا كریمی العام الماضی كان عملا بطولیا بكل ما للكلمة من معني'.

واعتبر سماحته المشاهد الخالدة بعد الانتصار فی المباراة كالدعاء والسجود للباری تعالي والحجاب الاسلامی لریاضیات البلاد فی المسابقات واهداء المیدالیات للشهداء بانها تشیر الي الهویة والشخصیة الایرانیة والاسلامیة والثوریة لریاضیی ایران الابطال وقال ان الابطال الذین یحققون الفوز لمنتخبات اجنبیة غیرقادرین علي تمثیل هویة شعوبها الا ان ابطالنا یمثلون بكل فخر الهویة الایرانیة وان انجازاتهم لاتقدر بثمن.

وتطرق قائد الثورة الاسلامیة الي تهدید الریاضیین الایرانیین من قبل بعض المراكز الاجنبیة وقال ان الاستسلام امام ممارسات الاستكبار لا یبعث علي الفخر بتاتا.

یتبع**س.ر

