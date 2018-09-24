روحاني يلقي كلمة في مراسم احياء ذكري نيلسون مانديلا في نيويورك

نيويورك/ 24 ايلول/ سبتمبر/ - من المقرر ان يلقي رئيس الجمهورية حسن روحاني كلمة في اجتماع السلام الذي يقام تكريما لذكري الزعيم الجنوب افريقي الراحل نيلسون مانديلا اليوم الاثنين.

ووصل الرئيس روحاني أمس الاحد الي مطار 'جون اف كندي' في نيويورك، ومن برامج الزيارة لليوم الثاني اجراء لقاء صحفي مع احدي الشبكات الاجنبية والقاء كلمة في اجتماع السلام الذي يقام تكريما لذكري الزعيم الجنوب افريقي الراحل نيلسون مانديلا لايصال رسالة السلام والصداقة لايران الي اسماع العالم.
كما سيلتقي رئيس الجمهورية رؤساء دول العالم ومدراء المنظمات الدولية .
ويرافق الرئيس الايراني في زيارته الي نيويورك، وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي ورئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي والمساعد السياسي لرئيس مكتب رئيس الجمهورية مجيد تخت روانجي.
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روحاني يلقي كلمة في مراسم احياء ذكري نيلسون مانديلا في نيويورك

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