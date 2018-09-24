اسبوع الدفاع المقدس تذكير بالحماسه والمشاعر

واضاف هاشمي بان اسبوع الدفاع المقدس يذكرنا بالوعي الذاتي والتضحية والوفاق والاخوة بين الشعب الايراني مصرحا بان هذا الدفاع المقدس كان ملهما لنا للقيم الانسانية.

وقال ان ارتباط الفن بالاعلام هو افضل طريق لنقل رسالة الدفاع المقدس موضحا بان هذه العملية هي استعراض لضرورة بث صور الحرب وافلامها كي يزداد وعي المشاهدين بالظروف السائدة انذاك.

واشار مديرعام ارنا الي هجوم اهواز الارهابي وقال ان الصور التي شاهدناها عن الحادث اظهرت لنا ذروة التضحية التي يتمتع الشعب الايراني و انخداع الجماعات الجبانة والمتطرفة و اطلاقها النار صوب المواطنين كما انها اظهرت كيف جعل الجنود انفسهم دروعا واقية للحفاظ علي حياة المواطنين واسعافهم.

يذكر ان معرض صور الدفاع المقدس التي التقطتها عدسات مصوري ومراسلي وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) اقيم في متحف الدفاع المقدس ويستمر لغاية 4 تشرين الاول/اكتوبر .

انتهي**م م** 1718

