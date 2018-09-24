الحكومة ستوفر المتطلبات الأساسية للشعب مهما كانت الظروف

وخلال إجتماع للمجلس الاقتصادي الذي اُقيم اليوم إستعرض جهانغيري المنجزات الاقتصادية الحكومية وتوفيرها أجواء مفعمة بالاستقرار والهدوء لخدمة إقتصاد البلد ومساعيها الرامية الي تحسين التعاون الدولي والإعداد لإنجاح الإتفاق النووي.

كما أكّد جهانغيري اهتمام الحكومة بزيادة الدخل النفطي وزيادة نسبة النمو الاقتصادي وتقليص نسبه التضخم وتنظيم عمل المؤسسات الإئتمانية ومواجهة هذا النوع من المؤسسات غير المرخَّص لها وزيادة دعم الشرائح ذات الدخل المحدود.

ودعا جهانغيري الي الاهتمام بالوضع المعيشي للشعب عند إعداد لائحة الميزانية للعام الايراني القادم فضلاً عن الأخذ بعين الاعتبار الحظر الامريكي والتفكير في طرق تبديد مفعوله.

وقال جهانغيري إنّ الحكومة مهتمه بدعم الإنتاج المحلي وحفظ فرص العمل الموجودة حالياً، ما يتطلب زيادة الدخل الحكومي غير النفطي ومشاركة القطاع الخاص.

انتهي** ع ج** 1718

