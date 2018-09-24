الرئيس التركمانستاني يعزي بضحايا الاعتداء الارهابي في اهواز

وأدان الرئيس محمدوف هذا الهجوم الإرهابي وأعرب عن تعاطفه مع الشعب الإيراني، حسبما ذكر مراسل ارنا نقلا عن وكالة اكي برس.

كما أعلن أنه يدعم جهود المجتمع الدولي للقضاء علي الإرهاب.

يذكر ان عناصر ارهابية من زمرة ارهابية انفصالية شنت يوم السبت 22 سبتمبر هجوما علي مراسم اقيمت في مدينة اهواز لمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس ذكري الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988).

واسفر الهجوم الارهابي عن استشهاد 25 شخصا وجرح نحو 60 اخرين من المواطنين والعسكريين الحاضرين والمشاركين في المراسم.

انتهي** 2344

