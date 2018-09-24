مسئول افغاني: الحظر علي طهران له اثارا سلبية علي كابول

واضاف 'خليل الله صديق' في اجابته علي اسئلة البرلمان الافغاني حول اسباب هبوط العملة الافغانية مقابل الدولار الامريكي وقال ان جزء من الهبوط يعود الي ارتفاع قيمة الدولار عالميا وان كثيرا من عملات الدول تعرضت لمثل هذا الهبوط ومنها العملة الوطنية لكل من ايران وتركيا وباكستان والسعودية والامارات وبريطانيا.

وقال انه ومع عودة الحظر علي ايران شهد الريال هبوطا مما ادي لارتفاع مستوي الاستيراد منها وهذا احد اهم الاثار السلبية للحظر علي الاقتصاد الافغاني.

وبين المستوي التجاري بين البلدين علي صعيد الصادرات والواردات وقال ان الاستيراد الافغاني من ايران تراوح خلال العام الماضي بين مليارين وثلاثه مليارات دولار ويتوقع ان يرتفع هذا العام مما سيؤثر علي الانتاج المحلي وخاصة في مجال المنتجات الاستهلاكية والالبان.

انتهي**م م** 1718

