العميد كوثري:

الدعم السعودي والأمريكي واضح في الحادث الإرهابي بالأهواز

طهران/ 24 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - قال نائب قائد مقر ' ثارالله' للحرس الثوري : وفقا للوثائق، فإن دور السعودية وامريكا في دعم الجماعات الإرهابية واضح في هجوم الأهواز.

واضاف العميد إسماعيل كوثري، في مقابلة مع ارنا عن دور السعودية في الهجوم الإرهابي بمدينة أهواز، والأسباب التي دعت إلي تبني جماعة ' احواز' الإرهابية العملية، ونفت في وقت لاحق، اضاف إن هناك وثائق في العراق وسوريا تظهر الدعم الأمريكي للسعودية، وكذلك المساعدات السعودية للإرهابيين.
وصرح نائب قائد مقر 'ثارالله' للحرس الثوري، إن أي إنكار لهذا العمل الإرهابي لن يمحو دور السعودية في الهجوم الإرهابي بمدينة أهواز.
وقال العميد كوثري أيضاً إن تصريحات المسؤولين الإماراتيين والسعوديين حول الهجوم الإرهابي في أهواز والأدلة تظهر أن الأمريكيين قد أصدروا أوامر إلي الرياض وأيدوا الهجوم.
وأضاف: إنهم يسعون إلي إحداث فوضي داخل البلاد، ومساعدة هاتين الدولتين لداعش والمجموعات الإرهابية في العراق وسوريا، لاتخفي علي أحد .
وأشار العميد كوثري إلي مقتل الأبرياء في اليمن وقال، إن السعوديين يقتلون يوميا عددا من النساء والأطفال العزل اليمنيين ويدفعون الأموال للجماعات الإرهابية للقيام بذلك ، إذن لايمكن تبرئة السعودية فيما لو نفت الاتهامات ضدها .
وشدد علي أن الهجوم الإرهابي في أهواز يجري التحقيق بشأنه من خلال الأجهزة ذات الصلة، وفي المستقبل القريب سيتم كشف تورط إرهابي داعش او زمرة 'احواز' في هذه الجريمة.
يذكر ان عناصر ارهابية من زمرة ارهابية انفصالية شنت يوم السبت هجوما علي مراسم اقيمت في مدينة اهواز لمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس ذكري الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988).
واسفر الهجوم الارهابي عن استشهاد 25 شخصا وجرح نحو 60 اخرين من المواطنين والعسكريين الحاضرين والمشاركين في المراسم.
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الدعم السعودي والأمريكي واضح في الحادث الإرهابي بالأهواز

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