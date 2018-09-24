وزير الدفاع: الشعب الإيراني سينتقم من الارهابيين

طهران/ 24 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، وفي إشارة إلي الحادث الإرهابي في أهواز، إن هدف العدو من مثل هذه الحركات هو خلق حالة من الاضطراب وانعدام الأمن والقلق في البلاد.

وقدم العميد امير حاتمي، اليوم الاثنين، علي هامش تشييع شهداء الهجوم الارهابي في اهواز، تعازيه الي ذوي الشهداء والشعب الايراني ، وقال ان الشعب الإيراني أثبت وعلي مر السنوات الاربعين الماضية، بانه لن يتخلي عن مبادئه ونهجه الراسخ .
وشدد علي أن مثل هذه الإجراءات العمياء واللاإنسانية لن تخلق عقبة أمام تصميم الشعب الإيراني علي تحقيق الأهداف السامية للثورة.
وأضاف وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة أن الاستكبار العالمي بقيادة امريكا والكيان الصهيوني واذنابهما الإقليميون يلجأون إلي هذه الجماعات الإرهابية سعيا وراء أهدافهم الشريرة.
وأشار إلي أن هذا العمل الإرهابي هو في الواقع استمرار للحرب الاقتصادية للأمريكيين ضد الشعب الإيراني، والتي تديرها وزارة الخزانة الأمريكية.
يذكر ان عناصر ارهابية من زمرة ارهابية انفصالية شنت يوم السبت هجوما علي مراسم اقيمت في مدينة اهواز لمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس ذكري الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988).
واسفر الهجوم الارهابي عن استشهاد 25 شخصا وجرح نحو 60 اخرين من المواطنين والعسكريين الحاضرين والمشاركين في المراسم.
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وزير الدفاع: الشعب الإيراني سينتقم من الارهابيين

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