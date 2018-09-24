حجة الاسلام مروي:

صرخة الحق التي اطلقتها الثورة الاسلامية غطي صداها جميع انحاء العالم

اهواز/24ايلول/سبتمبر/ارنا- قال حجة الاسلام والمسلمين احمد مروي اليوم الاثنين خلال مراسم تشييع شهداء الحادث الارهابي في اهواز ان صرخة الحق التي اطلقتها الثورة الاسلامية غطي صداها جميع ارجاء العالم.

واضاف مساعد مكتب قائد الثوره لشوون العلاقات الحوزويه حجه الاسلام والمسلمين مروي الذي شارك في مراسم التشييع ممثلا عن قائد الثورة الاسلامية ان بني ابي سفيان يسعون لاخماد صرخة الحق التي يطلقها الشعب الايراني ولكن ليعلموا ان دماء الشهداء ستروي التيار المحمدي الاصيل .
وقال ان قائد الثورة الاسلاميه غير موجود في المراسم لكن قلبة وفكره الي جانب اهالي خوزستان وخاصة عوائل الشهداء المحترمين والثكلي.
وبين ان بني ابي سفيان ويزيد المرضي يحاولون بفعلتهم هذه الانتقام من محبي اهل البيت عليهم السلام وان الشهداء الذين سقطوا جراء الحادث الارهابي استشهدوا لحبهم وعشقهم للامام الحسين عليه السلام .
وقد بدأت صباح اليوم الاثنين مراسم تشييع جثامين ضحايا الحادث الإرهابي الذي شهدته مدينة أهواز (جنوب غرب البلاد) شارك فيها مسؤولو البلاد ومسؤولو محافظة خوزستان وحشد غفير من الأهالي من مقابل حسينية «ثار الله» باتجاه مقبرة «بهشت آباد».
وكان من بين المسؤولين المشاركين وزير الأمن و وزير الصحة وممثلون عن سماحة قائد الثورة الإسلامية وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس مؤسسة الشهيد ورئيس لجنة الأمن القومي لمجلس الشوري الاسلامي وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين للبلاد.
وكان محافظ خوزستان قد أعلن اليوم عطلة رسمية في المحافظة بمناسبة إجراء هذه المراسم وحدادا علي شهداء الحادث الارهابي والذين كان من بينهم طفل شهيد.
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صرخة الحق التي اطلقتها الثورة الاسلامية غطي صداها جميع انحاء العالم

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