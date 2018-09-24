مساعد وزير العلوم للشؤون الدولية:

22% من الجامعات الايرانية ضمن الافضل عالميا

طهران/24ايلول/سبتمبر/ارنا- قال مساعد وزير العلوم للشؤون الدولية ان اخر تقييم صدرعن مركز دراسات العلوم والتقنية (لايدن) للعام 2018 يشير الي ان 22% من الجامعات الايرانية هي ضمن الافضل عالميا.

واضاف 'سالار املي' اليوم الاثنين في الاجتماع الاول للجمعيه العامه للجامعات الافتراضية في العالم الاسلامي والذي تستضيفه جامعة 'بيام نور' الايرانيه انه وعلي مستوي الدراسات العليا فان 18% من الجامعات الايرانية هي ضمن الافضل عالميا مشيرا الي ان 1.95% من البحوث علي مستوي العالم تقوم بها الجامعات الايرانية وان1% منها تعتبر كمرجع عالمي.
وقال املي ان جامعاتنا تقوم بتصميم عدد من الاقمار الصناعية والتي سيتم وضعها في مدار الارض.
وبين ان هناك خمسة ملايين طالب جامعي في ايران ويجب علينا تطوير المجالات العلمية والتقنية والتي تلعب دورا مهما في حياتنا اليومية.
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22% من الجامعات الايرانية ضمن الافضل عالميا

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