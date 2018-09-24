جامعة 'بيام نور' الايرانيه تملك 50 فرعا في الخارج

وقال زماني اليوم الاثنين في الاجتماع الاول للجمعيه العامه للجامعات الافتراضية في العالم الاسلامي والتي تستضيفها جامعة 'بيام نور' ان جامعته تدعم الراغبين في الدراسة في الجامعات الايرانية والاستفادة من النظام التعليمي في ايران.

واضاف لتع يوجد لجامعة بيام نور في ايران 500 مركز تعلمي يدرس فيها 400 الف طالب في المراحل الثلاث البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وبكادر علمي من 4000 استاذ و ان النظام التعليمي في الجامعة هو تركيبي مفتوح والكتروني.

واشار زماني الي اهداف الاجتماع بما فيها توسيع التعاون العلمي وتطوير التعليم والاستثمار في مجال البحوث وتبادل المعلومات في المجالات التقنية والمعلوماتية والارتقاء بمستوي العلاقات العلمية بين الدول الاسلامية.

انتهي**م م** 1718

