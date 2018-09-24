رئيس كامستك يدعو لتنمية التعليم الافتراضي في الدول الاسلامية

طهران/24ايلول/سبتمبر/ارنا- اكد رئيس اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتقني في منظمة التعاون الاسلامي (كامستك) قاسم جان علي ضرورة تنمية التعليم الافتراضي بين جامعات الدول الاسلامية.

وقد تم تأسيس اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتقني في منظمة التعاون الاسلامي (كامستك) بهدف رفع التعاون العلمي وتنمية التعليم والاستثمار في مجال البحوث وتبادل المعلومات في المجالات التقنية والمعلوماتية والارتقاء بمستوي العلاقات العلمية بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي .
واعرب قاسم جان اليوم الاثنين في الاجتماع الاول للمجمع العام لشبكة الجامعات الافتراضية للعالم الاسلامي عن اسفة للحادث الارهابي في اهواز معربا عن تعاطفة مع عوائل الضحايا ومتمنيا للجرحي الشفاء العاجل.
وفيما يتعلق بما تواجهه الجامعات الافتراضية في العالم الاسلامي من تحديات قال قاسم جان ان من التحديات التي تواجهها تلك الجامعات هي تقييم الطلاب لذا تم الاستفادة من النموذج المتبع في جامعة اكسفورد.
واضاف انه في مجال التعليم العالي والتعليم عن بعد في الجامعات فان الدول الاسلامية قدمت الدعم الكافي وهناك تطورا ملحوظا في هذا المجال.
وقال ان ثمه مشاكل تعاني منها بعض الدول الاسلامية في مجال التعليم لذا فان التعليم الافتراضي هو السبيل لسد نقص الكادر التعليمي في تلك الدول مبينا حصول تطور ملحوظ في مجال تقنيات المعلومات في دول المنظمة.
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رئيس كامستك يدعو لتنمية التعليم الافتراضي في الدول الاسلامية

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