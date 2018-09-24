يستحيل ايقاف تصدير النفط الايراني

وفي تصريح خاص لمراسل وكالة إرنا أضاف كاظم بور أردبيلي بأنّ ظروف السوق حالياً لاتسمح باستبدال نفط ايران بنفط دولة اُخري أو تعويض النقص أو حذف ايران من الدول المصدرة لهذه المادة.

وأعرب عن إعتقاده بأنّ الطلب علي النفط سيستمر رغم الإلحاح علي تقليل حجم تصدير النفط الايراني إذ أنه لايوجد مجال لتعويض هذا النقص المحتمل وهذا واضح لمن يعرف حالة السوق.

وأفاد ممثل ايران لدي منظمة اوبك بأنّ بعض الدول كالسعودية تدعي أنها قادرة علي تعويض هذا النقص بزيادة انتاجها النفطي موضحاً بأنها لم تنجح حتي الآن في هذه الزيادة علي أرض الواقع وأنّ ما تطلقه ليس الّا مزاعم.

وتابع هذا المسؤول الايراني قائلاً: إنّ السعودية إن قامت بتزويد السوق النفطية بكمية تفوق حصتها فإن ذلك سيكون من مخازنها الإحتياطية وقلة الإستهلاك المحلي السعودي خلال فصل الشتاء لكنها لن تستطيع مواصلة هذه الزيادة الانتاجية وتعويض النفط الايراني وستعجز عن القيام بذلك.

وعن روسيا قال كاظم بور أردبيلي بأنّ هذا البلد لديه زيادة في الإنتاج بلغت الآن 265 الف برميل يومياً مذكراً بأنّ انتاج النفط الروسي لن يدوم بسبب شدة البرودة في بعض منطقها كسيبيريا التي تمنع روسيا من استخراج النفط وزيادة حجم الإنتاج.

وأكّد علي عجز جميع الدول المنتجة للنفط - إن اجتمعت – في تعويض النفط الايراني الذي يُلحّ علي تطبيقه الرئيس الامريكي دونالد ترامب لافتاً الي أنّ هذا العجز سيُرغم ترامب علي التنازل عن موقفه وإبداء مرونة حيال زبائن النفط الايراني حتي مليون ونصف المليون برميل يومياً كي لاترتفع أسعار النفط.

وأشاد ممثل ايران لدي منظمة اوبك بالصمود الايراني حيال هذا القرار ومواصلة إنتاجها النفطي بالكمية التي كانت عليها في السابق أي (3 ملايين و805 الاف برميل يومي) فضلاً عن نشاط المصافي المحلية الايرانية في انتاج المشتقات النفطية ومنها مصفاة الخليج الفارسي التي تزود دول الجوار بهذه المشتقات.

وأكّد التزام ايران بماوقعت عليه عام 2016 بشأن نسبة انتاجها من النفط في العاصمة الجزائرية ملوحاً الي الأسباب النفسية والدعائية التي ستؤثر علي ارتفاع سعر النفط عالمياً.

وشدّد الممثل الايراني في منظمة اوبك بأنّ ايران لن تسمح بالمساس بمصالحها النفطية ومكانتها في سوق النفط العالمي قط.

انتهي** ع ج** 1837

