إرسال وثائق التوكيل القضائي لاُسر شهداء مسجد الحرام الي السعودية

طهران/24 ايلول/سبتمبر/إرنا – قال ممثل سماحة قائد الثورة الاسلامية في شؤون الحج حجة الاسلام علي قاضي عسكر مساء الأحد: إنّ مكتب ممثل السعودية في نيويورك استلم رسالة ايرانية مطالبة بالإعلان عن أسماء شهداء حادث مني وحادث المسجد الحرام.

وأعلن قاضي عسكر عن توقيع ذوي هؤلاء الشهداء وثائق توكيل قضائية لإرسالها الي السعودية للمتابعة القضائية وإستعادة حقوق شهداء المسجد الحرام وحادث مني.
وأعرب قاضي عسكر أمام الصحفيين عن أمله بأن يتم دفع القسم الاول من دية الشهداء الي اُسرهم دون تأخير من الجانب السعودي.
وأكّد قاضي عسكر علي متابعة بعثة سماحة القائد في منظمة الحج لمطالب اُسر شهداء المسجد الحرام وحادث مني مرحلة تلو الاُخري وتشكيل لجنة تقصي الحقائق لدراسة كارثة مني وإجراء مباحثات مع نجل الملك السعودي الأمير علي المدينة في هذا الشأن.
وكان وزير الحج السعودي قد أعلن عدم توصّل لجنة تقضي الحقائق الي نتائج نهائية حتي الآن.
كما أعلن قاضي عسكر عن تشكيل مركز في قم للحيلولة دون تحريف ما جري من أحداث في حج عام 2015 وإعداد 12 مجلدا عن القضية جاهزة للإصدار.
وقال ممثل سماحة قائد الثورة الاسلامية في شؤون الحج إنّ بعض المتابعات خارجة عن إطار مهامنا ومسؤولياتنا داعياً وزارة الخارجية الي متابعتها في محاكم دولية.
ولفت قاضي عسكر الي تحديد محامي في السعودية لمتابعة ملف شهداء المسجد الحرام وحادث مني معرباً عن ارتياحه لأداء الايرانيين مناسك الحج خلال العامين الأخيرين بكرامة وعزة دون تحقير أو إهانة اليهم والي المسلمين الشيعة الحاجين.
يُذكر بأنّ عام 2015 انطلق ما يقارب 64 الف ايراني الي السعودية لأداء مناسك الحج اُستشهد 464 منهم في حادث «مني» ولم يتم حتي الآن تحديد هوية الكثير منهم.
كما أدي حادث سقوط رافعة في المسجد الحرام في الحادي عشر من سبتمبر 2015 الي وفاة 107 حجاجاً وإصابة 238 اخر.
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إرسال وثائق التوكيل القضائي لاُسر شهداء مسجد الحرام الي السعودية

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