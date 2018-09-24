وزير النفط: ليس من الممكن إِقصاء إيران من سوق النفط

طهران/ 24 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - قال وزير النفط عن نتائج اجتماع أوبك في الجزائر أمس: ليس من الممكن إقصاء إيران من سوق النفط علي المدي المتوسط، لكن في المدي القصير، يتصور الامريكيون بانهم قادرون علي تصفير صادرات النفط الإيراني حتي و لو لشهر واحد، الا إن أمالهم لن تتحقق أبدا.

وأضاف بيجن زنكنه في تصريح لمراسل ارنا اليوم الاثنين علي هامش مراسم افتتاح معرض ' ايران بلاست' أن منظمة أوبك منظمة مستقلة وليست فرعا لوزارة الطاقة الأمريكية، وان تصريحات ترامب الذي قال إننا سنوفر الأمن لبعض دول الخليج الفارسي وأن بقاءهم يعتمد علي الحماية، أكبر إهانة للشعوب والدول الصديقة لاميركا في المنطقة.
وأضاف: أتمني أن تظهر هذه الدول في تصرفاتها مدي استقلالها.
وقال إنه تم التأكيد في اجتماع الأمس بشأن الالتزام بالحصص ولم يتم ذكر أي قضية أخري.
واضاف إن ما حدث في الجزائر هو أنه لا توجد دولة أبدت ردا إيجابيا علي تصريحات ترامب، تقريبا أوبك وحتي الدول خارج أوبك قالت إنه لا توجد حاجة لزيادة الإنتاج.
وقال: 'إذا لم يكن هذا فشلاً ذريعا، فمن المؤكد أنه لم يحمل أي نتائج لترامب'.
وبخصوص وقف كوريا الجنوبية واراداتها من النفط الايراني قال وزير النفط ان بعض الدول قلصت من شراء النفط الايراني وفقط كوريا الجنوبية لم تشتر أي كميات من الخام الإيراني منذ نحو ثلاثة أشهر .
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وزير النفط: ليس من الممكن إِقصاء إيران من سوق النفط

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