زيادة التبادل غير النفطي بين إيران وباكستان بنسبة 20٪

وزادت التبادلات غير النفطية بين إيران وباكستان إلي 642 مليون دولار في الفترة من مارس إلي أغسطس 2018 ، حسبما ذكر الموقع الخبري.

زيادة التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، تشير إلي تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية وتوسيع الأمن علي الحدود المشتركة بين البلدين ، وفقا لموقع ' بروفيت الباكستاني'.

وكان المستشار التجاري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكستان 'محمود حاجي يوسف بور' كان قد أعلن في وقت سابق إن الأشهر الأربعة الأولي من صادرات هذا العام من إيران إلي باكستان بلغت 377 مليون دولار.

وأوضح، بان صادرات الاشهر الأربعة من العام الماضي بلغت 227 مليون دولار ، وهو ما يمثل زيادة 66 ٪.

تظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن السفارة الإيرانية في باكستان أن هذا الجار الجنوبي الشرقي هو الوجهة الثامنة والسوق المستهدف لصادرات بلدنا خلال الأشهر الثلاثة الأولي من هذا العام.

في هذه الفترة ، ارتفعت الصادرات من إيران إلي باكستان بنسبة 61٪ مقارنة للربيع الماضي.

إن البيتومين والبترول والزيوت الخفيفة والمنتجات البترولية الأخري ، باستثناء البنزين، والفستق والشوكولا والبروبان المسال والغازات البترولية والهيدروكربونات السائلة ، هي من أهم الصادرات من إيران إلي باكستان.

وتظهر إحصائيات الأداء الاقتصادي في إيران وباكستان أنه علي الرغم من بعض المشكلات الجمركية وانعدام العلاقات المصرفية ، إلا أن حجم التجارة بين البلدين ازداد بشكل كبير خلال العام الماضي.

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