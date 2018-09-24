مسؤوول قرغيزي: استانا ترحب بتعزيز العلاقات مع طهران

واضاف ايغيزيايف اليوم الاثنين في حديث لمراسل ارنا، انه نظرا الي توفير ارضيات التعاون بين قرغيزيا و ايران باعتبارهما دولتين جارتين و لهما حدود مائية مشتركة في بحر قزوين، فيمكن تعزيز التعاون المشترك بين البلدين واصفا ايران بانها دولة صديقة.

ودعا الي اتخاذ خطوات لتعرف البلدين علي بعضهما البعض خدمة لمصالحهما المشتركة.

وفيما اشار الي اقامة مهرجان 'وسائل الاعلام في الدول المطلة علي بحر قزوين' في مدينة استراخان الروسية موخرا، قال ايغيزيايف ان اقامة مثل هذه المراسم ستسهم في التوصل الي وجهات نظر مشتركة علي الصعيد الاعلامي .

واكد ان قرغيزيا توكد علي ارساء اسس الامن و الصداقة في منطقة بحر قزوين واصفا هذا البحر بانه بحر الصداقة يمكن استثماره في تعزيز العلاقات الودية بين الدول المطلة عليه.

انتهي**1110 ** 1837

