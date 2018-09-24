اقامة صلاة الميت علي جثامين شهداء الحادث الارهابي في اهواز

وقد تم دفن 12 من الشهداء في مقبرة بهشت اباد في اهواز.

وسيتم نقل 12 شهيدا اخر الي مدن خرم اباد و دزفول و باغملك و مسجد سليمان و بهبهان للتشيع والدفن هناك.

و بدأت صباح اليوم الاثنين مراسم تشييع جثامين ضحايا الحادث الإرهابي الذي شهدته مدينة أهواز (جنوب غرب البلاد) شارك فيها مسؤولو البلاد ومسؤولو محافظة خوزستان وحشد غفير من الأهالي من مقابل حسينية «ثار الله» باتجاه مقبرة «بهشت آباد».

وكان من بين المسؤولين المشاركين وزير الأمن و وزير الصحة وممثلون عن سماحة قائد الثورة الإسلامية والأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس مؤسسة الشهيد ورئيس لجنة الأمن القومي التابعة لمجلس الشوري الاسلامي وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين للبلاد.

وكان محافظ خوزستان قد أعلن اليوم عطلة رسمية في المحافظة بمناسبة إجراء هذه المراسم وتكريماً لضحايا الحادث الذي خلّف شهداء ومصابين من بينهم طفل شهيد.

وأصدر مجلس الوزراء في إيران بياناً أدان فيه الهجوم الارهابي الذي استهدف المدنيين و'حماة أمن الشعب' في مدينة اهواز؛ معلنا بهذه المناسبة، اليوم الاثنين الحداد العام علي صعيد البلاد.

وأدي الهجوم إلي استشهاد 24 من المواطنين والعسكريين الحاضرين والمشاركين في المراسم فيما جرح 68 شخصا آخر غادر 40 منهم من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج.

انتهي**م م** 1837

