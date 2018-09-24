رضائي:

انفصال خوزستان عن ايران حلم لا يمكن تحققه

اهواز/24ايلول/سبتمبر/ارنا- قال امين مجمع تشخيص مصلحة النظام اللواء'محسن رضائي' ان انفضال خوزستان عن ايران حلم لايمكن ان يتحقق معتبرا الحادث الارهابي في اهواز بانه تم تدبيره من خارج البلاد وان اهداف الارهابيين والدول الداعمة لهم بائنة فيه.

واضاف رضائي الذي كان يتحدث في مراسم تشييع جثامين شهداء الحادث الارهابي في اهواز صباح اليوم الاثنين : ليعلم الاعداء انه وكما لايمكن فصل الطفل عن امه فان خوزستان ستبقي الي الابد طفلا لايران الاسلامية.
وبين ان اسرائيل وامريكا ومنذ اشهر قاموا ببث دعايات مستخدمين المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشعب لتحريكهم ضد النظام والامن الوطني ولكنهم فشلوا بذلك .
واشار رضائي الي كلام ترامب بان هناك صيفا حارا ستواجهه ايران وقال ان الشعب الايراني اثبت بانه رغم الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها الا انه ملتزم بمبادئ الثورة والنظام الاسلامي وعلي هذا الاساس قام الاعداء بتدبير الاعتداء الارهابي في اهواز لبث اليأس عند الشعب مؤكدا علي ان جميع القوميات في خوزستان وفي جميع الاحداث التي واجهتها اثبتت التزامها ووفائها لنظام الجمهورية الاسلامية.
واضاف ان الشعب في خوزستان وفي طريق الثورة والدفاع المقدس قدم الكثير من الدماء واثبت صموده و تواجده في الساحة.
وبين امين مجمع تشخيص مصلحة النظام ان تعرض الاقتدار والامن الايراني للتصدع هو حلم لايتحقق وقال ان الاقتدار والامن الايراني اصبح مؤسساتيا ووضعنا خططا للتدريب العسكري لاكثر من عشر دول .
و بدأت صباح اليوم الاثنين مراسم تشييع جثامين ضحايا الحادث الإرهابي الذي شهدته مدينة أهواز (جنوب غرب البلاد) شارك فيها مسؤولو البلاد ومسؤولو محافظة خوزستان وحشد غفير من الأهالي من مقابل حسينية «ثار الله» باتجاه مقبرة «بهشت آباد».
وكان من بين المسؤولين المشاركين وزير الأمن و وزير الصحة وممثلون عن سماحة قائد الثورة الإسلامية والأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس مؤسسة الشهيد ورئيس لجنة الأمن القومي التابعة لمجلس الشوري الاسلامي وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين للبلاد.
وكان محافظ خوزستان قد أعلن اليوم عطلة رسمية في المحافظة بمناسبة إجراء هذه المراسم وتكريماً لضحايا الحادث الذي خلّف شهداء ومصابين من بينهم طفل شهيد.
انتهي**م م** 1837



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انفصال خوزستان عن ايران حلم لا يمكن تحققه

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