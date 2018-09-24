انطلاق معرض «ايران بلاست» الدولي الثاني عشر بطهران

طهران/ 24 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - انطلق صباح اليوم الاثنين معرض «ايران بلاست» الدولي الثاني عشر في طهران بمشاركة شركات من 15 دولة .

واقيمت مراسم افتتاح المعرض بحضور وزير النفط بيجن زنكنه ومساعد وزير النفط رضا نوروززاده والمدير العام للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية الإيرانية وعدد من المسؤولين الاخرين المعنيين بصناعة البتروكيماويات في المقر الدائم للمعارض الدولية بطهران.
ويحمل معرض ' ايران بلاست ' الدولي الثاني عشر شعار «الطفرة العالمية في صناعة البلاستيك » وسيستمر اربعة ايام.
وتشارك في المعرض شركات من مختلف الدول الاوربية والاسيوية بما فيها المانيا وايطاليا وسويسرا والنمسا وقبرص وبلجيكا وصربيا وتايلند واليونان والهند وهولندا وتركيا والصين وتايوان وكوريا الجنوبية .
ويهدف المعرض الي تطوير صناعة البلاستيك واستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتنمية صادرات السلع والخدمات الي جانب تسهيل تسويق هذه الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة.
كما يشارك أكثر من 230 تاجرا و15 وفدا اقتصاديا من 13 بلدا بمافيه العراق وجمهورية اذربيجان وافغانستان وباكستان وتركمانستان وارمينيا وتركيا وتونس وكينيا والهند وسيرلانكا في هذه الدورة من المعرض.
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معرض "إيران بلاست" الدولي

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انطلاق معرض «ايران بلاست» الدولي الثاني عشر بطهران

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