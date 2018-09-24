7600 متخصص يعملون في صناعات الفضاء في إيران

وفي تصريح أدلي به لمراسل إرنا أضاف براري بأنّ ما يقارب ألفين و700 شخص يعملون في الصناعات الوسطي لقطاع الجوفضاء فضلاً عن قيام الجامعات الايرانية بنشاطات مجدية للمساهمة في انتاج الأقمار الصناعية ومنصات إطلاقها.

واضاف براري بأن ثمة شركات صغري من القطاع الخاص تعمل ايضاً في هذا القطاع تشاركها مؤسسات تقييمية ومقاولون.

وأشار الي مساع وجهود تبنّتها الصناعات العليا الجو فضائية في إيران لدعم القطاع الخاص وتنمية النشاط المهني والتجاري فيه.

ولفت رئيس منظمة الجو فضاء الايرانية الي إقامة الحفل الذي حمل تسمية «التحدي الجديد الفضائي» الاسبوع الماضي واصفاً اياه بأنه خطوة هامة في تيسير الأمور لقيام الراغبين بالاستثمار والعمل في هذا الحقل.

وقد أحالت وزارة الإتصالات والتقنية النووية 92 بالمائة من مهام ونشاط هذا القطاع الي الشركات الخاصة غير الحكومية وتسعي حالياً الي إحالة 8 بالمائة المتبقية الي هذه الشركات لتشجيعها ومساندتها.

انتهي** ع ج** 1718

