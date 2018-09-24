مساعد وزير الإتصالات وتقنية المعلومات:

7600 متخصص يعملون في صناعات الفضاء في إيران

اهواز/24 ايلول/سبتمبر/إرنا – قال مساعد وزير الإتصالات وتقنية المعلومات مرتضي براري: إنّ تصنيع الأقمار الصناعية ومنصات إطلاقها يعتبر من الصناعات العليا الجوفضائية للبلاد ويعمل حالياً 7600 متخصص فيها.

وفي تصريح أدلي به لمراسل إرنا أضاف براري بأنّ ما يقارب ألفين و700 شخص يعملون في الصناعات الوسطي لقطاع الجوفضاء فضلاً عن قيام الجامعات الايرانية بنشاطات مجدية للمساهمة في انتاج الأقمار الصناعية ومنصات إطلاقها.
واضاف براري بأن ثمة شركات صغري من القطاع الخاص تعمل ايضاً في هذا القطاع تشاركها مؤسسات تقييمية ومقاولون.
وأشار الي مساع وجهود تبنّتها الصناعات العليا الجو فضائية في إيران لدعم القطاع الخاص وتنمية النشاط المهني والتجاري فيه.
ولفت رئيس منظمة الجو فضاء الايرانية الي إقامة الحفل الذي حمل تسمية «التحدي الجديد الفضائي» الاسبوع الماضي واصفاً اياه بأنه خطوة هامة في تيسير الأمور لقيام الراغبين بالاستثمار والعمل في هذا الحقل.
وقد أحالت وزارة الإتصالات والتقنية النووية 92 بالمائة من مهام ونشاط هذا القطاع الي الشركات الخاصة غير الحكومية وتسعي حالياً الي إحالة 8 بالمائة المتبقية الي هذه الشركات لتشجيعها ومساندتها.
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7600 متخصص يعملون في صناعات الفضاء في إيران

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