نائب قائد سلاح البر:

الحادث الارهابي باهواز يعزز الوحدة بين القوات المسلحة والشعب

طهران/24ايلول/سبتمبر/ارنا- قال نائب قائد سلاح البر لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد 'نوذر نعمتي' ان الحادث الارهابي في اهواز سيعزز الوحدة والتلاحم بين القوات المسلحة والشعب.

واضاف نعمتي خلال مراسم لرفع العلم اليوم الاثنين بطهران ان الذين ارتكبوا هذا العمل الارهابي الشنيع في اهواز هم ايادي الذين ساعدوا النظام البعثي خلال حرب الثماني سنوات ويسيرون علي النهج ذاته مؤكدا انهم بوهذا العمل الارهابي الذي قاموا به ستكون ايامهم معدودة وسيلقنون درسا لن ينسوه هم وداعموهم.
وقال العميد نعمتي ان العدو البعثي شن عام 1980 عدوانا بربريا علي ايران وبمساندة الاستكبار العالمي ولكن ابطال الاسلام تصدوا له بكل قوة بحيث ومنذ الايام الاولي للحرب تبين لهم انهم لن يصمدوا امام بطولات الشعب الايراني مبينا ان ماقوا به يوم السبت (22/9/2018) في مدينة اهواز سيعزز الوحدة والثبات والصمود لدي القوات المسلحة والشعب .
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الحادث الارهابي باهواز يعزز الوحدة بين القوات المسلحة والشعب

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