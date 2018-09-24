بدء مراسم تشييع جثامين ضحايا الحادث الإرهابي في أهواز

وكان من بين المسؤولين المشاركين وزير الأمن و وزير الصحة وممثلون عن سماحة قائد الثورة الإسلامية والأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس مؤسسة الشهيد ورئيس لجنة الأمن القومي التابعة لمجلس الشوري الاسلامي وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين للبلاد.

وكان محافظ خوزستان قد أعلن اليوم عطلة رسمية في المحافظة بمناسبة إجراء هذه المراسم وتكريماً لضحايا الحادث الذي خلّف شهداء ومصابين من بينهم طفل شهيد.

كما أصدر محافظ خوزستان وممثل سماحة قائد الثورة الاسلامية في المحافظة بياناً أعلنا فيه بأنّ اليوم الاثنين حدادا عاما.

انتهي** ع ج** 1837

