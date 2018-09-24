بمشاركة مسؤولي البلاد

بدء مراسم تشييع جثامين ضحايا الحادث الإرهابي في أهواز

اهواز/24 ايلول/سبتمبر/إرنا – بدأت صباح اليوم الاثنين مراسم تشييع جثامين ضحايا الحادث الإرهابي الذي شهدته مدينة أهواز (جنوب غرب البلاد) شارك فيها مسؤولو البلاد ومسؤولو محافظة خوزستان وحشد غفير من الأهالي من مقابل حسينية «ثار الله» باتجاه مقبرة «بهشت آباد».

وكان من بين المسؤولين المشاركين وزير الأمن و وزير الصحة وممثلون عن سماحة قائد الثورة الإسلامية والأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس مؤسسة الشهيد ورئيس لجنة الأمن القومي التابعة لمجلس الشوري الاسلامي وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين للبلاد.
وكان محافظ خوزستان قد أعلن اليوم عطلة رسمية في المحافظة بمناسبة إجراء هذه المراسم وتكريماً لضحايا الحادث الذي خلّف شهداء ومصابين من بينهم طفل شهيد.
كما أصدر محافظ خوزستان وممثل سماحة قائد الثورة الاسلامية في المحافظة بياناً أعلنا فيه بأنّ اليوم الاثنين حدادا عاما.
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أهواز

تشييع جثامين

حداد عام

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بدء مراسم تشييع جثامين ضحايا الحادث الإرهابي في أهواز

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