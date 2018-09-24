الادارة الاميركية تسعي وراء تسييس المنظمة

واضاف كاظم بور اردبيلي في مقابلة اجرتها معه قناة 'سي.ان.بي.سي' الاميركية ان هدف الادارة الاميركية من تسييس الاوبك هو اثارة الفرقة بين اعضاء المنظمة لتخفيض اسعار النفط كي تتمكن عبر ذلك ضمان مصالحها.

واوضح ان ترامب اعلن ان اسعار النفط مرتفعة و يجب خفضها كما دعا الي زيادة الانتاج للتعويض عن الخفض المحتمل في العرض في الاسواق الدولية من قبل ايران وفنزويلا و ليبيا.

وتوقع أن تؤدي المحاولات الاميركية هذه الي ارتفاع اسعار النفط واكد انه في حال التزام اميركا الصمت فان الاسعار ستبقي منخفضة واضاف : ادعو ترامب الي التزام الصمت و عدم القيام باي تغريدة علي تويتر و في هذه الحالة ستتحسن اسعار النفط.

وشدد بالقول ان ممارسة اميركا الضغوط علي اعضاء الاوبك و علي بعض الشخصيات مرفوضة ليس فقط من قبل ايران بل من قبل باقي الاعضاء.

يذكر ان كاظم بور اردبيلي يزور الجزائر للمشاركة في الاجتماع العاشر للجنة المشتركة للاشراف علي الاتفاق حول خفض انتاج النفط من قبل اعضاء الاوبك و كذلك المصدرين الاخرين .(JMMC)

وبدأ الاجتماع امس الاحد في الجزائر برئاسة السعودية و بمشاركة ممثلين عن 24 دولة بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية الي جانب وزراء الطاقة من عشر دول.

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