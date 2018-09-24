أول تعليق من أردوغان علي الهجوم الإرهابي في أهواز

طهران /24 ايلول / سبتمبر/ ارنا - قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه الحارة للشعب الإيراني علي سقوط شهداء إثر الهجوم الإرهابي في مدينة اهواز ( جنوب غرب ايران).

وأكد الرئيس التركي، مساء الأحد، أن الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا بمدينة أهواز الإيرانية، أمس الاول السبت، وأوقع عشرات الشهداء والمصابين، من شأنه دفع منطقة الشرق الأوسط إلي مزيد من التعقيدات.
وأشار أردوغان قبيل توجهه إلي نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة الي أنه سيلفت النظر خلال كلمته أمام الجمعية للأمم المتحدة إلي الأزمات الإنسانية وسيدعو لإيجاد حل لها، وأنه سيتطرق ضمن هذا الإطار إلي تطورات الوضع في سوريا'.
وفيما يتعلق بالتفاهم الروسي التركي حول مسألة إدلب قال الرئيس التركي: 'أجري وفد روسي مباحثات مع الوفد التركي في أنقرة، بحثوا خلالها الأعمال التفصيلية للاتفاق الروسي التركي حول إدلب والمواد العشر التي يتضمنها الاتفاق'.
وأضاف: 'جري تحديد الـ 15 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل كموعد أخير لإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب، أما عن أنواع الأسلحة الثقيلة التي سيتم نزعها وأمور أخري تتعلق بالاتفاق فهي موجودة في الأعمال التفصيلية التي تناولها الوفدان الروسي والتركي'.
وأردف أردوغان: 'تتابع وزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات التركية الأعمال في المنطقة، كما سنتخذ الخطوة الصائبة من أجل السلام في المنطقة في أقرب فرصة'.
واستطرد قائلا: 'كيف سيغادر المدنيون محافظة إدلب التي يعيش فيها 3 ملايين ونصف شخص، وفي حال غادروا المنطقة فسيغادرونها إلي تركيا وهي بالأصل تستضيف 3 ملايين ونصف المليون لاجئ، تركيا لا تستطيع استيعاب موجة هجرة جديدة'.
وأكد أن 'الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع روسيا بشأن إدلب قد أراح تركيا والمنطقة'.
المصدر : سبوتنيك
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أول تعليق من أردوغان علي الهجوم الإرهابي في أهواز

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