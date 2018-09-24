صربیا والبوسنة تعزیان بضحایا حادث اهواز الارهابی

اذ بعث وزیر الدفاع الصربی الكساندر فولین امس الاحد برقیة الي نظیره الایرانی العمید امیر حاتمی جاء فیها وفق ما اوردته وكالة الانباء الصربیة الحكومیة 'تانیوغ'، ان الهجوم الارهابی علي العرض العسكری یذكّر بمسالة ان عدم توقع الاعمال الارهابیة یعد واحدا من اكبر التهدیدات للمواطنین وان مثل هذه الاحداث یجب ان تعزز ارادتنا فی مواجهة جمیع البلایا التی تترافق مع الارهاب.

وقدم وزیرالدفاع الصربی خالص العزاء والمواساة للحكومة والشعب الایرانی خاصة اسر الضحایا متمنیا الشفاء العاجل للجرحي.

كما بعث رئیس مجلس الرئاسة فی جمهوریة البوسنة والهرسك باقر عزت بغوفیتش برقیة الي الرئیس روحانی معزیا بضحایا حادث اهواز الارهابی.

وقال بغوفیتش بان الحادث الارهابی الذی وقع فی اهواز والذی ادي الي استشهاد عدد كبیر من الافراد من ضمنهم نساء واطفال قد بعث علي الحزن والاسي لدیه.

واكد الرئیس البوسنی ضرورة التصدی للارهاب وقال، ان هذا العمل الاجرامی یذكرنا بان من مسؤولیتنا التصدی بقوة وتنظیم اكبر لشر الارهاب الشامل المنتشر فی كل مكان.

یذكر ان 4 ارهابیین هاجموا اول امس السبت فی مدینة اهواز مراسم اقیمت لمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس ذكری التصدی للحرب العدوانیة التی شنها نظام صدام ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة (1980-1988).

وادی الهجوم الارهابی الی استشهاد 25 شخصا من المواطنین العادیین والعسكریین واصیب نحو 60 اخرین، فیما قتل 3 ارهابیین فی المكان واصیب الرابع الذی نقل الی المستشفی الا انه مات بسبب جراحه البالغة.

انتهی ** 2342

