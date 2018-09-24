مسؤول: هولندا والدنمارك اعلنتا استعدادهما للتعاون للكشف عن ماضي عناصر الزمرة الارهابية

اهواز / 24 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اعلن رئيس ممثلية وزارة الخارجية الايرانية في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران محمد هادي جزيني زادة، بان هولندا والدنمارك اعلنتا استعدادهما للتعاون مع ايران للكشف عن ماضي عناصر الزمرة الارهابية التي ارتكبت حادثة اهواز الارهابية.

وقال جزيني زادة في تصريح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' الاحد، ان هذا الحادث الارهابي الدمزي هو نتيجة للافكار المتطرفة والمنحرفة والتي بلا شك ستكون محكومة بالفشل.
واضاف، انه علي الارهابيين عمي البصيرة ان يعلموا بانهم بمثل هذه الاعمال العشوائية لن ينجحوا ابدا في خلق هوة بين الشعب والدولة بل ان هذه الاحداث ستعطي نتيجة عكسية كما في السابق وستتحول الي منعطف في مسار الوحدة والتلاحم والمواكبة مع المسؤولين والدولة.
واشار الي استدعاء السفيرين الهولندي والدنماركي والقائم بالاعمال البريطاني في طهران من قبل الخارجية الايراني وابلاغهم احجتجا ايران الشديد علي ايواء هولندا والدنمارك لعناصر تابعة للزمرة الارهابية المذكورة وبث قناة 'اينترناشنال ايران' في لندن تصريحات المتحدث باسم الزمرة الارهابية.
واضاف، ان السفيرين الهولدني والدنماركي اعربا عن الاسف للحادث واعلنا استعداد حكومتي بلادهما لاي نوع من التعاون وتبادل المعلومات في مجال الكشف عن ماضي هؤلاء المجرمين.



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حادثة اهواز الارهابية

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مسؤول: هولندا والدنمارك اعلنتا استعدادهما للتعاون للكشف عن ماضي عناصر الزمرة الارهابية

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