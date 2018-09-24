هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب ايلام غرب ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة الواحدة و 47 دقيقة و 53 ثانية من فجر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (الساعة العاشرة و 17 دقيقة و 53 ثانية من مساء الاحد بتوقيت غرينتش).

واضاف، ان مركز الهزة كان في عمق 8 من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 32.97 والطول الشرقي 45.95 درجة.

وكان مركز الهزة علي بعد 27 كم من مدينة مهران و 53 كم من مدينة الكوت العراقية و 60 كم من مدينة صالح اباد بمحافظة ايلام.

ولن ترد لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء الهزة الارضية.

انتهي ** 2342

