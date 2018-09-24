هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب ايلام غرب ايران

طهران / 24 ايلول / سبتمبر /ارنا-
ضربت هزة ارضية بقوة 4.1 درجة علي مقياس ريختر ضواحي مدينة مهران الحدودية التابعة لمحافظة ايلام غرب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة الواحدة و 47 دقيقة و 53 ثانية من فجر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (الساعة العاشرة و 17 دقيقة و 53 ثانية من مساء الاحد بتوقيت غرينتش).
واضاف، ان مركز الهزة كان في عمق 8 من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 32.97 والطول الشرقي 45.95 درجة.
وكان مركز الهزة علي بعد 27 كم من مدينة مهران و 53 كم من مدينة الكوت العراقية و 60 كم من مدينة صالح اباد بمحافظة ايلام.
ولن ترد لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء الهزة الارضية.
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هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب ايلام غرب ايران

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