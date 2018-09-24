ممثل قائد الثورة فی سوریا:

هجوم اهواز الارهابی مؤشر لیأس وهزیمة الاعداء

دمشق / 24 ایلول / سبتمبر /ارنا-
اعتبر ممثل قائد الثورة الاسلامیة فی سوریا آیة الله ابوالفضل طباطبائی، هجوم اهواز الارهابی بانه مؤشر لیأس وهزیمة الاعداء.

وخلال مراسم اقیمت الاحد فی مرقد السیدة زینب (س) فی العاصمة السوریة دمشق، تابینا لشهداء حادثة اهواز الارهابیة، قال آیة الله طباطبائی، ان اعداء الثورة الاسلامیة الذین منیوا بالهزیمة فی جبهات اخري قاموا هذه المرة بهذا الهجوم الارهابی الدنیء.
واضاف، ان هذا الحادث اثبت بان حماة الارهابیین فی المنطقة اصبحوا ضعفاء وهم من اجل البقاء یرتكبون ای جریمة ضد البشریة.
واكد مندوب قائد الثورة الاسلامیة فی سوریا بان الشعب الایرانی الحر سیرد علي الارهابیین وحماتهم ردا قاصما، واضاف ان جمیع المؤامرات فی المنطقة تجری بدعم من السعودیة وبعض الدول الاخري فی منطقة الخلیج الفارسی ولن تمر هذه الفتن دون رد.
یذكر ان 4 ارهابیین هاجموا اول امس السبت فی مدینة اهواز مراسم بدء اسبوع الدفاع المقدس ذكري التصدی للحرب العدوانیة التی شنها نظام صدام ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة (1980-1988).
وادي الهجوم الارهابی الي استشهاد 25 شخصا من المواطنین العادیین والعسكریین واصیب نحو 60 اخرین، فیما قتل 3 ارهابیین فی المكان واصیب الرابع الذی نقل الي المستشفي الا انه مات بسبب جراحه البالغة.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

آیة الله طباطبائی

هجوم اهواز الارهابی

هزیمة الاعداء

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

هجوم اهواز الارهابی مؤشر لیأس وهزیمة الاعداء

معظم المشاهدات

الخارجیة الایرانیة تستدعی سفیری هولندا والدنمارك والقائم بالاعمال البریطانی

الخارجیة الایرانیة تستدعی سفیری هولندا والدنمارك والقائم بالاعمال البریطانی

ایران لن تمر مرور الكرام إزاء جریمة مدینة أهواز

رئیس الجمهوریة الایرانی:

ایران لن تمر مرور الكرام إزاء جریمة مدینة أهواز

حماة الارهاب لا یمكنهم اخفاء دورهم فی حادثة اهواز

حماة الارهاب لا یمكنهم اخفاء دورهم فی حادثة اهواز

سنردّ علي الإرهابيين بطريقة مباغتة وقاسية

وزير الدفاع الايراني رداً علي حادث مدينة أهواز:

سنردّ علي الإرهابيين بطريقة مباغتة وقاسية

ایران بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتی فی انتاج اجهزة الطرد المركزی

مساعد رئیس منظمة الطاقة الذریة الایرانیة:

ایران بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتی فی انتاج اجهزة الطرد المركزی

أحدث الأخبار

شباب ايران في المركز الثالث ببطولة العالم للمصارعة الحرة

شباب ايران في المركز الثالث ببطولة العالم للمصارعة الحرة

هجوم اهواز الارهابی مؤشر لیأس وهزیمة الاعداء

ممثل قائد الثورة فی سوریا:

هجوم اهواز الارهابی مؤشر لیأس وهزیمة الاعداء

روحانی: سنستعرض مخالفات امیركا للتعهدات الدولیة

بعد وصوله الي نیویورك

روحانی: سنستعرض مخالفات امیركا للتعهدات الدولیة

الجبوري يدين الهجوم الارهابي في اهواز

خلال لقائه السفير الايراني

الجبوري يدين الهجوم الارهابي في اهواز

مجلس الوزراء يعلن الحداد العام يوم غد الاثنين

بالتزامن مع تشييع شهداء الحادث الارهابي في اهواز؛

مجلس الوزراء يعلن الحداد العام يوم غد الاثنين

موضوعات مرتبط