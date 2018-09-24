روحانی: سنستعرض مخالفات امیركا للتعهدات الدولیة

وفو وصوله الي مطار 'جون اف كندی' فی نیویورك الاحد قال الرئیس روحانی فی تصریح صحفی، ان زیارة هذا العام كالاعوام الماضیة تاتی للمشاركة فی اجتماع الجمعیة العامة للامم المتحدة واللقاء مع عدد من قادة الدول والاجتماعات المقررة مع بعض الاختلاف فی الاجواء هذا العام عن الاعوام الماضیة اذ ان الامیركیین تنصلوا من تعهداتهم فی انحاء العالم ومنها الاتفاق النووی.

واضاف، ان الفرصة مناسبة لاستعراض بعض المخالفات ونكث (امیركا) التعهدات الدولیة بصورة افضل.

واوضح الرئیس روحانی، ان هدفنا هو ان نشرح سیاسات الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تجاه المنطقة والعالم فی المحافل التی نشارك فیها.

ومن المقرر ان یلقی الرئیس روحانی یوم الثلاثاء كلمة فی الجمعیة العامة للامم المتحدة لشرح مواقف وآراء الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة حول مختلف القضایا الاقلیمیة والدولیة.

ومن القضایا التی سیلفت الرئیس روحانی انتباه العالم الیها تداعیات خروج امیركا من الاتفاق النووی كاتفاق دولی حظی بتایید مجلس الامن الدولی، ویستعرض مرة اخري خطر الانتهاك المكرر للاتفاقیات الدولیة من قبل الادارة الامیركیة الحالیة وعودتها الي نهج التفرد.

كما سیلقی الرئیس روحانی كلمة فی اجتماع السلام الذی یقام تكریما لذكري الزعیم الجنوب افریقی الراحل نیلسون ماندیلا.

ومن برامج الزیارة ایضا اجراء لقاءات ثنائیة والاجتماع بنخب السیاسة الخارجیة الامیركیة والحوار مع وسائل الاعلام الاجنبیة واللقاء مع الامین العام للامم المتحدة واجراء مؤتمر صحفی.

ویرافق الرئیس الایرانی فی زیارته الي نیویورك، وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف ومساعد وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة عباس عراقجی ورئیس مكتب رئیس الجمهوریة محمود واعظی والمساعد السیاسی لرئیس مكتب رئیس الجمهوریة مجید تخت روانجی.

انتهي ** 2342

