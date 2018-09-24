خلال لقائه السفير الايراني

الجبوري يدين الهجوم الارهابي في اهواز

بغداد/ 23 ايلول/ سبتمبر- ادان رئيس البرلمان العراقي السابق 'سليم الجبوري' الهجوم الارهابي الذي طال يوم امس استعراضا عسكريا للقوات المسلحة الايرانية في مدينة اهواز جنوب غرب ايران .

واكد الجبوري خلال لقائه اليوم الاحد السفير الايراني لدي بغداد ايرج مسجدي علي ضرورة التصدي بحزم للتيارات المتطرفة للحيلولة دون تكرار مثل الحوادث الارهابية.
من جانبه عبر السفير مسجدي عن شكره لما بذله الجبوري خلال توليه رئاسة البرلمان العراقي من جهود لتنمية العلاقات بين البلدين خاصة البرلمانية منها.
واكد موقف ايران الداعم لوحدة التراب العراقي وسيادته معربا عن امله في ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في العراق في الوقت المحدد وباجماع التيارات الكردية والشيعية.
وعبر عن امله باعادة بناء العراق وارساء اسس الامن والاستقرار فيه معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتعزيز التعاون الثنائي اكثر فاكثر.
انتهي**س.ر



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الجبوري يدين الهجوم الارهابي في اهواز

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