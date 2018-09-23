الجزائر تدين بقوة الهجوم الارهابي بمدينة اهواز الإيرانية

الجزائر / 23 أيلول / سبتمبر / إرنا-أدانت الجزائر، اليوم الأحد، علي لسان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف 'بقوة' الهجوم الارهابي الذي استهدف عرضًا عسكريا بمدينة اهواز الإيرانية، وخلف العديد من الشهداء والجرحي.

وقال بن علي الشرف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية 'ندين بقوة الاعتداء الذي استهدف عرضا عسكريا في اهواز الذي سقط فيه العديد من القتلي والجرحي من رجال الأمن والمدنيين الإيرانيين، خاصة من النساء والأطفال'.
وقدم بن علي شريف تعازي الجزائر الخالصة ومواساتها لذوي الضحايا وللشعب الإيراني'، معربا عن تمنياتها بالشفاء للجرحي'.
وجدد الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية رفض الجزائر 'المطلق للعنف مهما كانت مسوغاته ودوافعه' ودعوتها 'لجميع مكونات المجتمع الدولي إلي ضرورة التكاتف للتصدي بحزم للإرهاب، أينما وجد والعمل علي القضاء عليه'.
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الجزائر تدين بقوة الهجوم الارهابي بمدينة اهواز الإيرانية

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