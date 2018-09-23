فلاحت بيشه: عدم تعاون ايران مع (FATF) يعني عزلة ايران

وبشان الجلسة التي عقدها مجلس الشوري الاسلامي يوم امس السبت حول مشروع انضمام ايران الي (FATF) قال فلاحت بيشه ان الاجواء السائدة في هذه الجلسة التي عقدت بمشاركة رئيس المجلس ووزيري الامن والخارجية وروساء الكتل النيابية ورئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في المجلس كانت حول ما اذا كانت الموافقة علي المعاهدات الاربعة التي توصي بها هيئة مكافحة تمويل الارهاب لصالح البلاد او علي حسابها.

وشدد بالقول ان عدم التعاون مع FATF يعني عزلة ايران وفي مثل هذه الظروف حتي الدول الاخري والصديقة لم تعد قادرة علي التعاون مع ايران.

انتهي**2018**س.ر

