اللاعب الإيراني ملائي يتقلد ذهبية الجودو في بطولة العالم

وفاز اللاعب ملائي في النزال النهائي لوزن تحت 81 كلغم علي منافسه الياباني 'سوتارو فوجيوارا' بالضربة الفنية ليتوج بالميدالية الذهبية.

وكان ملائي قد حقق اربعة انتصارات قبل صعوده الي النزال النهائي علي كل من 'اتين برايان' من كندا، و'سوين بورن' من ايسلندا، و'انري غوتيدزه' من البرتغال ، و' ماتياس كاسه' من بلجيكا .

وتمكن ملائي في الدور النصف النهائي من الفوز علي التركي 'ودات باراك' المصنف الخامس عشر عالميا، والصعود الي النزال النهائي.

وانطلقت بطولة العالم للجودو في باكو بجمهورية اذربيجان في 20 سبتمبر بمشاركة 758 لاعبا من 125 بلدا.

ويضم المنتخب الإيراني كل من اللاعبين محمد محمدي بريمانلو وسعيد ملائي وجواد محجوب وبقيادة محمد منصوري .

انتهي** 2344

