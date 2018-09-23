الغاء التأشيرات بين ايران وعمان سيدخل حيّز التنفيذ في غضون الأيام العشرة القادمة

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الاحد، اوضح نوري شاهرودي انه وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء وابلاغه من قبل النائب الاول لرئيس الجمهورية، سيتم من الان فصاعدا السماح للمواطنين العمانيين بزيارة ايران دون الحاجة الي استصدار تاشيرة الدخول.

وفي معرض الاشارة الي الاجراءات المتخذة من الجانب العماني في هذا الخصوص، قال السفير الايراني ان الرعايا الايرانيين الراغبين بزيارة السلطنة بامكانهم فضلا عن الاستفادة من خدمات التاشيرة الاكترونية، ان يحصلوا علي تاشيرات الزيارة والاقامة لفترة عشرة ايام لدي منافذ الدخول الي هذا البلد.

واكد نوري شاهرودي ان هذه الاجراءات المتبادلة تصب في تعزيز العلاقات الثنائية ولاسيما علي صعيد التبادل التجاري بين طهران ومسقط.

انتهي ** ح ع

