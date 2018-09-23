السفير الايراني في مسقط :

الغاء التأشيرات بين ايران وعمان سيدخل حيّز التنفيذ في غضون الأيام العشرة القادمة

الدوحة / 23 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي سلطنة عمان 'حجة الاسلام محمد رضا نوري شاهرودي' انه نظرا للاجراءات التي اتخذتها السلطنة لتيسير زيارة الرعايا الايرانيين الي هذا البلد، فقد تقرر في خطوة مماثلة الغاء تاشيرات الزيارة بالنسبة للمواطنين العمانيين؛ علي ان يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في غضون عشرة ايام قادمة.

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الاحد، اوضح نوري شاهرودي انه وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء وابلاغه من قبل النائب الاول لرئيس الجمهورية، سيتم من الان فصاعدا السماح للمواطنين العمانيين بزيارة ايران دون الحاجة الي استصدار تاشيرة الدخول.
وفي معرض الاشارة الي الاجراءات المتخذة من الجانب العماني في هذا الخصوص، قال السفير الايراني ان الرعايا الايرانيين الراغبين بزيارة السلطنة بامكانهم فضلا عن الاستفادة من خدمات التاشيرة الاكترونية، ان يحصلوا علي تاشيرات الزيارة والاقامة لفترة عشرة ايام لدي منافذ الدخول الي هذا البلد.
واكد نوري شاهرودي ان هذه الاجراءات المتبادلة تصب في تعزيز العلاقات الثنائية ولاسيما علي صعيد التبادل التجاري بين طهران ومسقط.
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الغاء التأشيرات بين ايران وعمان سيدخل حيّز التنفيذ في غضون الأيام العشرة القادمة

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