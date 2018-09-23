السيد مقتدي الصدر يدين الاعتداء الارهابي في أهواز

بغداد/23 ايلول/سبتمبر/ارنا- ادان زعيم التيار الصدري، السيد مقتدي الصدر، الاعتداء الارهابي الذي شهدته مدينة اهواز جنوب غرب ايران السبت وراح ضحيته العشرات من الاشخاص بينهم اطفال ونساء.

وقال السيد الصدر في تغريدة له علي توتير 'مرة أخري تمتد يد التشدد لتعصف بالجارة إيران.. لتزعزع أمنها وترعب شعبها'.
وأضاف 'لكن الشعب الإيراني محب للاعتدال وأقوي من ان يخاف من الظلام'.
وكتب السيد الصدر 'فالاعتدال نور والعنف ظلام'
وخاطب الشعب الايراني بعبارة باللغة الفارسية قائلا 'اصبروا ..فانكم منتصرون'.
يذكر ان عناصر ارهابية شنت يوم، السبت، هجوما علي مراسم استعراض عسكري في مدينة أهواز جنوب غرب ايران كان يقام بمناسبة الذكري السنوية للحرب المفروضة التي شنها نظام صدام البائد علي الجمهورية الاسلامية، واسفر الهجوم الارهابي عن استشهاد 25 شخصا وجرح نحو 60 اخرين من المواطنين المدنيين والعسكريين الحاضرين والمشاركين في المراسم بينهم اطفال ونساء.
انتهي ع ص** 2344



برچسب ها

سياسي

العراق

السيد مقتدى الصدر

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

السيد مقتدي الصدر يدين الاعتداء الارهابي في أهواز
السيد مقتدي الصدر يدين الاعتداء الارهابي في أهواز

معظم المشاهدات

ايران سترد بحزم علي الإرهابيين

وزير الخارجية:

ايران سترد بحزم علي الإرهابيين

حادث ارهابي في اهواز

حادث ارهابي في اهواز

الرئیس روحانی: العالم یرفض سیاسة امریكا المتفردة

الرئیس روحانی: العالم یرفض سیاسة امریكا المتفردة

الخارجیة الایرانیة تستدعی سفیری هولندا والدنمارك والقائم بالاعمال البریطانی

الخارجیة الایرانیة تستدعی سفیری هولندا والدنمارك والقائم بالاعمال البریطانی

ارتفاع عدد شهداء الهجوم الارهابي في اهواز الي 24 شخصا

ارتفاع عدد شهداء الهجوم الارهابي في اهواز الي 24 شخصا

أحدث الأخبار

اللاعب الإيراني ملائي يتقلد ذهبية الجودو في بطولة العالم

اللاعب الإيراني ملائي يتقلد ذهبية الجودو في بطولة العالم

الغاء التأشيرات بين ايران وعمان سيدخل حيّز التنفيذ في غضون الأيام العشرة القادمة

السفير الايراني في مسقط :

الغاء التأشيرات بين ايران وعمان سيدخل حيّز التنفيذ في غضون الأيام العشرة القادمة

مخططو الاعتداء الارهابي في اهواز سيتلقون ردا مدمرا

وزير الامن:

مخططو الاعتداء الارهابي في اهواز سيتلقون ردا مدمرا

السيد مقتدي الصدر يدين الاعتداء الارهابي في أهواز

السيد مقتدي الصدر يدين الاعتداء الارهابي في أهواز

رئيس المجلس الاعلي الاسلامي العراقي يدين الهجوم الارهابي في اهواز

رئيس المجلس الاعلي الاسلامي العراقي يدين الهجوم الارهابي في اهواز

موضوعات مرتبط