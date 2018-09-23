السيد مقتدي الصدر يدين الاعتداء الارهابي في أهواز

وقال السيد الصدر في تغريدة له علي توتير 'مرة أخري تمتد يد التشدد لتعصف بالجارة إيران.. لتزعزع أمنها وترعب شعبها'.

وأضاف 'لكن الشعب الإيراني محب للاعتدال وأقوي من ان يخاف من الظلام'.

وكتب السيد الصدر 'فالاعتدال نور والعنف ظلام'

وخاطب الشعب الايراني بعبارة باللغة الفارسية قائلا 'اصبروا ..فانكم منتصرون'.

يذكر ان عناصر ارهابية شنت يوم، السبت، هجوما علي مراسم استعراض عسكري في مدينة أهواز جنوب غرب ايران كان يقام بمناسبة الذكري السنوية للحرب المفروضة التي شنها نظام صدام البائد علي الجمهورية الاسلامية، واسفر الهجوم الارهابي عن استشهاد 25 شخصا وجرح نحو 60 اخرين من المواطنين المدنيين والعسكريين الحاضرين والمشاركين في المراسم بينهم اطفال ونساء.

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