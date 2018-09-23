حاكم اهواز : تشييع شهداء الحادث الارهابي في اهواز غدا الاثنين

وفي تصريح له اليوم الاحد خلال الاجتماع التنسيقي الخاص بتنظيم مراسم تشييع شهداء الحادث الارهابي في اهواز، قال ان مراسم التشييع الرسمية لهؤلاء الشهداء ستنطلق في الساعة الثامنة والنصف من صباع يوم غد الاثنين في اهواز بمشاركة جماهيرية واسعة؛ مبينا ان ما يقرب عن نصف عدد شهداء الحادث الارهابي سيوارون الثري في اهواز، فيما سيتم نقل باقي الشهداء الي سائر المدن في محافظة خوزستان وايضا المحافظات الاخري.

وتوقع محافظ اهواز مشاركة جماهيرية واسعة ولاسيما ابناء العشار والاقوام المختلفة في مراسم تشييع هؤلاء الشهداء الابرار.

الي ذلك، قال المساعد التنسيقي لقائد مقرّ ولي عصر (عج) التابع لحرس الثورة الاسلامية في محافظة خوزستان 'العقيد مير عبدالرضا حاجتي'، ان مراسم تشييع شهداء الحادث الارهابي غدا ينبغي ان تجسد الوحدة الوطنية ومشاركة ملحمية من قبل جميع الاقوام والعشائر في محافظة خوزستان.

واردف العقيد حاجتي قائلا : ينبغي ان لا نسمح لهذا الهجوم الارهابي ان يبث الفرقة بين الاقوام؛ مبينا ان المشاركة الجماهيرية الواسعة في مراسم تشييع الشهداء من شأنها ان تفشل الحملة الدعائية والحرب النفسية التي تمارس ضد البلاد طوال الاعوام الماضية.

انتهي ** ح ع

