خلال لقائه السفير الإيراني في بغداد

الحلبوسي يثمن دور الجمهورية الاسلامية الداعم لوحدة وسيادة العراق

بغداد / 23 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - استقبل رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي، في مكتبه، اليوم الاحد، سفير جمهورية ايران الاسلامية لدي العراق السيد إيرج مسجدي.

وفي مستهل اللقاء هنأ السفير الايراني، السيد رئيس مجلس النواب بمناسبة تسلمه مهامه رئيساً للسلطة التشريعية في البلاد، متمنياً له التوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة.
وجري خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يضمن مصلحة الشعبين الصديقين، كما تم استعراض الاوضاع الامنية والسياسية في العراق والمنطقة وملف المياه بشكل خاص.
واكد الحلبوسي علي اهمية الدعم الاقليمي للعراق خصوصاً بملف اعمار العراق وتوفير الخدمات ومنها المناطق المدمرة جراء الارهاب والمشاركة الفاعلة من اجل اعادة الحياة والاستقرار اليها، مضيفاً ان “العراق يتطلع الي مزيد من التعاون مع محيطه الاقليمي وعلي كافة المستويات “.
كما ابدي رئيس مجلس النواب العراقي استعداده “للعمل علي تعزيز التعاون البرلماني بين العراق وايران”، داعيا الي “وضع حلول جذرية لملف المياه بين البلدين” مثمناً في الوقت ذاته دور الجمهورية الاسلامية الداعم لوحدة وسيادة العراق.
من جانبه اكد السفير الايراني “ضرورة دعم وتفعيل الملف الاقتصادي بين البلدين والارتقاء به”.
وفي ختام اللقاء جدد السيد مسجدي تمنياته لرئيس مجلس النواب بالموفقية في مهامه الجديدة خدمتا للشعب العراقي، موجها الدعوة الي سيادته لزيارة الجمهورية الاسلامية في الايام القادمة.
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