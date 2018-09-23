خلال الاعتداء الارهابي في اهواز

استشهاد رئيس دائرة التوجيه السياسي والعقائدي في جنوب غرب ايران

طهران/23ايلول/ سبتمبر/ ارنا- اعلنت العلاقات العامة لمقرخاتم الانبياء (ص) عن استشهاد حجة الاسلام 'محمد افجنكي' رئيس دائرة التوجيه السياسي والعقائدي للدفاع الجوي في جنوب غرب ايران خلال الاعتداء الارهابي علي الاستعراض العسكري في مدينة اهواز.

وافادت ارنا نقلا عن العلاقات العامة لمقر خاتم الانبياء(ص) اليوم الاحد انه وخلال الاعتداء الارهابي واطلاق النار علي الحاضرين في مراسم اسبوع الدفاع المقدس والاستعراض العسكري تعرض رئيس دائرة التوجيه السياسي والعقائدي للدفاع الجوي في جنوب غرب ايران حجة الاسلام 'محمد افجنكي' لاطلاق النار مما استشهد علي اثره.
يذكر انه وخلال استعراض عسكري في مدينة اهواز قامت مجموعة ارهابية من اربعة اشخاص ينتمون الي انفصاليي 'الاحواز' باطلاق النار علي الناس والجنود المشاركين في الاستعراض مما ادي لوقوع 25 شهيدا وجرح 60 اخر.
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استشهاد رئيس دائرة التوجيه السياسي والعقائدي في جنوب غرب ايران

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