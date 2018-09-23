مندوب إيران : لا نقبل من أوبك باقل من الالتزام الكامل

الجزائر/ 23 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - قال مندوب إيران لدي منظمة أوبك حسين كاظم بور اردبيلي، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاتقبل من أوبك باقل من الالتزام الكامل بالاتفاق.

وأضاف 'نحن نرحب بتعاون جميع الدول ونحن في هذا الاجتماع للتعاون بشأن وضع السوق'.
وأشار كاظم بور أردبيلي إلي مناقشة موضوع خفض الإنتاج لبعض الدول، لكنهم لم يتمكنوا حتي الآن من زيادة إنتاج النفط.
وأكد ممثل إيران في الهيئة التنفيذية لأوبك، أن بلادنا ستواصل إنتاج النفط.
كما تحدث عن مواقف الرئيس الامريكي بشأن النفط وأسواق أوبك، وقال إنه يتدخل في شؤون أوبك بوقاحة، ويحاول ابتزاز بعض الأعضاء، ترامب يزعم أن هذه الدول مهددة بينما لايتعرض أي احد في المنطقة للتهديد.
و بدأ الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض إنتاج أوبك وغير أوبك (JMMC) صباح الأحد في الجزائر العاصمة.
وترأس اللجنة، ممثل السعودية وبحضور ممثلين من 24 دولة ، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
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مندوب إيران : لا نقبل من أوبك باقل من الالتزام الكامل

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