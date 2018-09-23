إحالة ملف ايران والسعودية الي محكمة CAS

وخلال تصريحات أمام الصحفيين أضاف تاج بأنّه حتي الآن اُقيمت ثلاث جلسات لمتابعة الخلاف الطارئ بين إتحادي البلدين مصرحاً بأن هذه الجلسة ستكون الرابعة والأخيرة وستقام بعد اسبوعين.

وطرأت خلافات بين ايران والسعودية حول استضافة مباريات فرق البلدين لكرة القدم علي مستوي الأندية وعلي مستوي المنتخبات الوطنية بسبب خلافات سياسية بين البلدين ما جعل مباريات الفرق المنتسبة الي إحدي الدولتين تقام في بلد ثالث.

وتضم محكمة CAS (التحكيم الرياضي) أكثر من 200 خبير قانوني من شتي دول العالم و مقرها في سويسرا.

وأعرب مسؤولو الإتحاد الايراني لكرة القدم عن أملهم بأن تُصدر المحكمة رأيها لصالح الإتحاد الايراني.

هذا وسيشارك مهدي تاج رئيس الإتحاد الايراني لكرة القدم في إجتماع للجنة مسابقات الفيفا التي تكون ايران عضوة فيها وذلك يوم الاثنين الثاني من اكتوبر هذا العام.

انتهي** ع ج** 1837

