رئيس الإتحاد الايراني لكرة القدم:

إحالة ملف ايران والسعودية الي محكمة CAS

طهران/23ايلول/سبتمبر/إرنا – أعلن رئيس إتحاد كرة القدم الايراني مهدي تاج اليوم الأحد عن إحالة ملف الشكوي المرفوعة من إتحادي كرة القدم الايراني والسعودي الي محكمة CAS (التحكيم الرياضي).

وخلال تصريحات أمام الصحفيين أضاف تاج بأنّه حتي الآن اُقيمت ثلاث جلسات لمتابعة الخلاف الطارئ بين إتحادي البلدين مصرحاً بأن هذه الجلسة ستكون الرابعة والأخيرة وستقام بعد اسبوعين.
وطرأت خلافات بين ايران والسعودية حول استضافة مباريات فرق البلدين لكرة القدم علي مستوي الأندية وعلي مستوي المنتخبات الوطنية بسبب خلافات سياسية بين البلدين ما جعل مباريات الفرق المنتسبة الي إحدي الدولتين تقام في بلد ثالث.
وتضم محكمة CAS (التحكيم الرياضي) أكثر من 200 خبير قانوني من شتي دول العالم و مقرها في سويسرا.
وأعرب مسؤولو الإتحاد الايراني لكرة القدم عن أملهم بأن تُصدر المحكمة رأيها لصالح الإتحاد الايراني.
هذا وسيشارك مهدي تاج رئيس الإتحاد الايراني لكرة القدم في إجتماع للجنة مسابقات الفيفا التي تكون ايران عضوة فيها وذلك يوم الاثنين الثاني من اكتوبر هذا العام.
انتهي** ع ج** 1837



برچسب ها

ورزش

ايران

السعودية

مهدي تاج

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

إحالة ملف ايران والسعودية الي محكمة CAS

معظم المشاهدات

ايران سترد بحزم علي الإرهابيين

وزير الخارجية:

ايران سترد بحزم علي الإرهابيين

حادث ارهابي في اهواز

حادث ارهابي في اهواز

الرئیس روحانی: العالم یرفض سیاسة امریكا المتفردة

الرئیس روحانی: العالم یرفض سیاسة امریكا المتفردة

الخارجیة الایرانیة تستدعی سفیری هولندا والدنمارك والقائم بالاعمال البریطانی

الخارجیة الایرانیة تستدعی سفیری هولندا والدنمارك والقائم بالاعمال البریطانی

ارتفاع عدد شهداء الهجوم الارهابي في اهواز الي 24 شخصا

ارتفاع عدد شهداء الهجوم الارهابي في اهواز الي 24 شخصا

أحدث الأخبار

الرئيس العراقي والسفير الايراني في بغداد يبحثان التطورات السياسية وأوضاع المنطقة

الرئيس العراقي والسفير الايراني في بغداد يبحثان التطورات السياسية وأوضاع المنطقة

شهداء الإغتیال، ثمن استقلال الشعب الایرانی

مساعد رئیس الجمهوریة:

شهداء الإغتیال، ثمن استقلال الشعب الایرانی

الحلبوسي يثمن دور الجمهورية الاسلامية الداعم لوحدة وسيادة العراق

خلال لقائه السفير الإيراني في بغداد

الحلبوسي يثمن دور الجمهورية الاسلامية الداعم لوحدة وسيادة العراق

لجنة تحقيق عسكرية تدرس القضايا الأمنية بشان الهجوم الارهابي في اهواز

مصدر مسؤول :

لجنة تحقيق عسكرية تدرس القضايا الأمنية بشان الهجوم الارهابي في اهواز

رفع شكوي ضد قناة ايران اينترنشنال عبر آفكام أفضل خيار أمام ايران

وزارة الخارجية البريطانية:

رفع شكوي ضد قناة ايران اينترنشنال عبر آفكام أفضل خيار أمام ايران

موضوعات مرتبط